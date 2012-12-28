Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Две трети участников дистанционного электронного голосования проголосовали за Игоря Артамонова
Происшествия
313
сегодня, 00:18
Четыре машины повредил во дворе вечерний ездок
Машину дворового гонщика отправили на штрафстоянку
Как рассказали жители двора, самого ездока из машины пришлось вытаскивать, так как он на трезвого мало был похож и соответствующе себя вел. Его машина отправлена на штрафстоянку.
0
0
2
3
0
Комментарии