Четыре машины повредил во дворе вечерний ездок

Машину дворового гонщика отправили на штрафстоянку

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Как сообщают очевидцы, в воскресенье вечером во дворе дома №32а по улице Катукова, мужчина с признаками алкогольного опьянения устроил покатушки. Итог -четыре поврежденных автомобиля.Как рассказали жители двора, самого ездока из машины пришлось вытаскивать, так как он на трезвого мало был похож и соответствующе себя вел. Его машина отправлена на штрафстоянку.