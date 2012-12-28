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сегодня, 00:18

Четыре машины повредил во дворе вечерний ездок

Машину дворового гонщика отправили на штрафстоянку

Как сообщают очевидцы, в воскресенье вечером во дворе дома №32а по улице Катукова, мужчина с признаками алкогольного опьянения устроил покатушки. Итог -четыре поврежденных автомобиля.

Как рассказали жители двора, самого ездока из машины пришлось вытаскивать, так как он на трезвого мало был похож и соответствующе себя вел. Его машина отправлена на штрафстоянку.
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