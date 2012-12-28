Прививки от гриппа уже сделали 57 тысяч жителей Липецкой области

В этом году в Липецкой области планируется привить от гриппа не менее 676 тысяч человек.

В Липецкой области началась прививочная кампания от гриппа. По данным управления здравоохранения Липецкой области, уже привито около 57 тысяч жителей региона, из них 18,6 тысячи — это дети до 18 лет.В этом году в Липецкой области планируется привить не менее 676 тысяч человек, в том числе около 25 тысяч человек на предприятиях и организациях региона.В регионе используются вакцины, которые уже применялись ранее: для взрослых это «Флю-М» и «Совигрипп», для детей — «Ультрикс Квадри» (от 6 месяцев до 9 лет).Липчан призывают не откладывать прививку, ведь иммунитету нужно время, чтобы успеть сформировать антитела к вирусу гриппа до встречи с ним. Для вакцинации достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведут осмотр и направят на прививку.