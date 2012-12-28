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Здоровье
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вчера, 15:09
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Прививки от гриппа уже сделали 57 тысяч жителей Липецкой области
В этом году в Липецкой области планируется привить от гриппа не менее 676 тысяч человек.
В этом году в Липецкой области планируется привить не менее 676 тысяч человек, в том числе около 25 тысяч человек на предприятиях и организациях региона.
В регионе используются вакцины, которые уже применялись ранее: для взрослых это «Флю-М» и «Совигрипп», для детей — «Ультрикс Квадри» (от 6 месяцев до 9 лет).
Липчан призывают не откладывать прививку, ведь иммунитету нужно время, чтобы успеть сформировать антитела к вирусу гриппа до встречи с ним. Для вакцинации достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведут осмотр и направят на прививку.
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