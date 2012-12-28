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сегодня, 10:17
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24-летний водитель «Лады» на пешеходном переходе сбил девушку: дело направлено в суд
По время следствия водитель как мог загладил свою вину.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 16 ноября прошлого года около 19:30 на улице Клубной в Чаплыгине. 24-летний водитель «Лады Весты» сбил 26-летнюю девушку. Она получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.
«Следствием установлено, что вечером обвиняемый на своем исправном автомобиле возвращался домой. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующим дорожным знаком, с учетом темного времени суток и мокрого дорожного покрытия он не принял мер к снижению скорости и допустил наезд на переходившую по данному переходу девушку. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму. По заключению судмедэкспертов, её здоровью был причинен тяжкий вред», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В ходе расследования мужчина возместил девушке причиненный моральный и материальный вред, в том числе в связи с ее лечением. Санкция части первой статьи 264 УК РФ — до 2 лет лишения свободы. Но с учетом всех обстоятельств: данных о личности подсудимого, принятых им мер по возмещению ущерба судом может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы.
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