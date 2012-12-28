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сегодня, 10:17
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24-летний водитель «Лады» на пешеходном переходе сбил девушку: дело направлено в суд

По время следствия водитель как мог загладил свою вину.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении сбившего девушку на пешеходном переходе водителя. Его действия квалифицированы следствием по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Речь идёт о ДТП, которое произошло 16 ноября прошлого года около 19:30 на улице Клубной в Чаплыгине. 24-летний водитель «Лады Весты» сбил 26-летнюю девушку. Она получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.

«Следствием установлено, что вечером обвиняемый на своем исправном автомобиле возвращался домой. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному соответствующим дорожным знаком, с учетом темного времени суток и мокрого дорожного покрытия он не принял мер к снижению скорости и допустил наезд на переходившую по данному переходу девушку. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму. По заключению судмедэкспертов, её здоровью был причинен тяжкий вред», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В ходе расследования мужчина возместил девушке причиненный моральный и материальный вред, в том числе в связи с ее лечением. Санкция части первой статьи 264 УК РФ — до 2 лет лишения свободы. Но с учетом всех обстоятельств: данных о личности подсудимого, принятых им мер по возмещению ущерба судом может быть назначено наказание, не связанное с лишением свободы.
ДТП
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Комментарии (3)

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Ибо
сегодня, 10:41
Нынче так знакомятся? Как в фильме брат-2 Дай Бог девушке здоровья,а ему лишения прав пожизненно
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zzloyzz
сегодня, 10:37
Есть возможность сторонам примириться, и 24 летний парень не будет судим.
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=
сегодня, 10:28
дело ушло в суд,самостоятельно?или было направлено
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