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Происшествия
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сегодня, 09:36
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У сельхозпредприятия украли 25 тонн удобрений более чем на миллион рублей
Подозревают двоих работников этого предприятия и их знакомого.
В краже подозревают двоих работников предприятия и их знакомого — неработающего 40-летнего мужчину.
«В обязанности подозреваемых входила доставка удобрений на поля. В течение недели каждый раз после разгрузки мужчины незаметно оставляли в грузовике небольшое количество удобрений. Похищенное подозреваемые хранили в сарае своего 40-летнего знакомого. Мужчин задержали в момент сбыта украденного. Похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи —10 лет лишения свободы.
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