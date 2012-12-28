Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Запущен первый цех «Липецкого тракторного завода»
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Прокуратура нашла источник вони под Липецком
Общество
В подпорной стене областной библиотеки обнаружили кладку красного кирпича
Общество
Жителя Данкова за тату на шее обвиняют в публичной демонстрации нацисткой атрибутики
Общество
В Липецкой области начались выборы губернатора
Общество
Пластиковому мальчику возле школы оторвали лицо
Происшествия
36-летняя женщина пострадала в ДТП на дороге Данков-Теплое-Воскресенское
Происшествия
Синий трактор: из-за пьяной езды сельхозмашину конфисковали в доход государства
Происшествия
В Усманском районе вспыхнул ландшафтный пожар: сгорели шесть сараев и занялся жилой дом
Происшествия
Читать все
У «Квадры» в 6,5 раз выросло количество просроченных раскопок
Общество
Липчанина обманули почти на 149 тысяч при покупке двигателя для «Доджа»
Происшествия
Суды из-за названия шпикачек продолжаются
Общество
Ельчанин нарвал на заброшенном поле дикорастущую коноплю и получил год исправительных работ
Происшествия
На тамбовской трассе столкнулись три автомобиля: пострадала женщина
Происшествия
Председатель Липецкого горсовета проголосовала на выборах губернатора дистанционно
Политика
В селе Новоникольское Данковского района улетела в кювет «Лада Приора»: есть пострадавший
Происшествия
«Мы задыхаемся от зловония!»
Общество
Чаплыгинский Отелло едва не задушил сожительницу, приревновав к другу
Происшествия
Аномалия на Московской: при загадочных обстоятельствах в двух домах пропала вода
Общество
Читать все
Происшествия
696
сегодня, 09:36
4

У сельхозпредприятия украли 25 тонн удобрений более чем на миллион рублей

Подозревают двоих работников этого предприятия и их знакомого.

31 августа в Усманском районе в полицию поступило сообщение о хищении у сельхозпредприятия 25 тонн твердых минеральных удобрений более чем на миллион рублей.

В краже подозревают двоих работников предприятия и их знакомого — неработающего 40-летнего мужчину.

XLZaFLBH49Q.jpg

«В обязанности подозреваемых входила доставка удобрений на поля. В течение недели каждый раз после разгрузки мужчины незаметно оставляли в грузовике небольшое количество удобрений. Похищенное подозреваемые хранили в сарае своего 40-летнего знакомого. Мужчин задержали в момент сбыта украденного. Похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи —10 лет лишения свободы.
кража
1
0
0
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенс с 1994 г
сегодня, 11:11
Не Укради, Не Убий, Не Сотвори себе кумира.... Не соблюдаем Заповеди Божьи, поэтому и живем нище в богатейшей природными ресурсами России.
Ответить
Иваныч
сегодня, 10:18
Попали жулики, ещё недостачу на них всю повесят.
Ответить
Шурик
сегодня, 09:52
Какое громкое дело, как миллиарды в авшорах прятать и тырить вагонами, так все тихо, а тут работяга попал, удержи с зарплаты и уволь с работы. Плати достойную зарплату, чтоб человек знал за что работает, он и будет за работу держаться.
Ответить
Садовод
сегодня, 09:51
Эти трое похитителей скорее всего из "зелёных", ведь именно от этой дряни зарастают водоёмы и дохнет рыба
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru