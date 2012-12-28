У сельхозпредприятия украли 25 тонн удобрений более чем на миллион рублей

Подозревают двоих работников этого предприятия и их знакомого.

31 августа в Усманском районе в полицию поступило сообщение о хищении у сельхозпредприятия 25 тонн твердых минеральных удобрений более чем на миллион рублей.В краже подозревают двоих работников предприятия и их знакомого — неработающего 40-летнего мужчину.«В обязанности подозреваемых входила доставка удобрений на поля. В течение недели каждый раз после разгрузки мужчины незаметно оставляли в грузовике небольшое количество удобрений. Похищенное подозреваемые хранили в сарае своего 40-летнего знакомого. Мужчин задержали в момент сбыта украденного. Похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи —10 лет лишения свободы.