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657
41 минуту назад
6

В квартире-помойке на улице Жуковского размножаются крысы, клопы и тараканы

Владелица квартиры сносит к себе содержимое мусорок. Жильцы дома устали от такого соседства.

Жильцы дома №21 по улице Жуковского кричат «Караул!»: в захламленной квартире их 62-летней соседки плодятся грызуны и насекомые. У женщины, видимо, так называемый «синдром Плюшкина», и она сносит в свое жилье содержимое ближайших помоек. Мусором забиты все комнаты ее квартиры, входная дверь даже не закрывается, а снятая с петель, просто прислонена к коробке.

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Как рассказала GOROD48 жительница дома Юлия Лопухина, хозяйка квартиры-помойки одинокая, родственников у нее нет:

— Мы обращались уже всюду: в полицию, управляющую компанию, писали депутатам. Женщине вызывали медиков, психологов и психиатров. Ее признали вменяемой. И всё. Так всё и остается на своих местах. В моей квартире теперь клопы, которых ничем не вывести из-за такого соседств.

В мэрии Липецка о ситуации в доме на Жуковского знают, администрация города направила фото и видео происходящего в профильные департаменты.
мусор
крысы
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Комментарии (6)

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Кент
8 минут назад
Интересно,когда дом расселят,ей новую хату для мусора выдадут?
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Старик
9 минут назад
Интересно , какой или какая вы наивные !Ну вычистят жильцы хлам ,приведут в порядок картиру ,а она опять завалит квартиру мусором ! Тащить мусор домой ,это болезнь неизлечимая ,она психически больная ,если не контролирует свое поведение . Вам бы такая соседка попалась бы !
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Кошмар
19 минут назад
ужас какой, боже дай бог терпения соседям этой дамы
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Интересно
28 минут назад
Были бы соседи нормальные, не ходили бы по всяким инстанциям, а просто собрались вместе, к примеру в субботу и помогли бы одинокой старушке весь хлам вынести, и все промыть, она бы в порядке и сама бы поняла, что жить лучше.
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Шурик
17 минут назад
Соседи помогли бы, но почему вы думаете что хозяйка квартиры будет сидеть без дела и не натоскает мусор снова.
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zzloyzz
35 минут назад
Пусть и профильные департаменты оценят ситуацию. А с клопами холод разберётся.
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