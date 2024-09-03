В квартире-помойке на улице Жуковского размножаются крысы, клопы и тараканы

Владелица квартиры сносит к себе содержимое мусорок. Жильцы дома устали от такого соседства.

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Жильцы дома №21 по улице Жуковского кричат «Караул!»: в захламленной квартире их 62-летней соседки плодятся грызуны и насекомые. У женщины, видимо, так называемый «синдром Плюшкина», и она сносит в свое жилье содержимое ближайших помоек. Мусором забиты все комнаты ее квартиры, входная дверь даже не закрывается, а снятая с петель, просто прислонена к коробке.Как рассказала GOROD48 жительница дома Юлия Лопухина, хозяйка квартиры-помойки одинокая, родственников у нее нет:— Мы обращались уже всюду: в полицию, управляющую компанию, писали депутатам. Женщине вызывали медиков, психологов и психиатров. Ее признали вменяемой. И всё. Так всё и остается на своих местах. В моей квартире теперь клопы, которых ничем не вывести из-за такого соседств.В мэрии Липецка о ситуации в доме на Жуковского знают, администрация города направила фото и видео происходящего в профильные департаменты.