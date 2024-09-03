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Происшествия
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41 минуту назад
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В квартире-помойке на улице Жуковского размножаются крысы, клопы и тараканы
Владелица квартиры сносит к себе содержимое мусорок. Жильцы дома устали от такого соседства.
Как рассказала GOROD48 жительница дома Юлия Лопухина, хозяйка квартиры-помойки одинокая, родственников у нее нет:
— Мы обращались уже всюду: в полицию, управляющую компанию, писали депутатам. Женщине вызывали медиков, психологов и психиатров. Ее признали вменяемой. И всё. Так всё и остается на своих местах. В моей квартире теперь клопы, которых ничем не вывести из-за такого соседств.
В мэрии Липецка о ситуации в доме на Жуковского знают, администрация города направила фото и видео происходящего в профильные департаменты.
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