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35 минут назад

Сегодня в Липецке: садоводческие автобусы сократят, треть липчан согласна на серую зарплату, школа вызывает отвращение

Все самое главное про наступивший день.

Сухо и тепло

Днём в Липецке 27-29 градусов и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся лишь 6 домов на улице - ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б.

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Отключение света

В промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электричество на срок до 3-х часов на улицах 1-й Крымской, 8 марта, Депутатской, Е. Адамова, Индустриальной, Киевской, Крайней, Энергостроителей, на проспекте Победы.

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С 14:00 до 18:00 повернут рубильники на улицах З.Космодемьянской, Спортивной, а также на Осеннем проезде.

Пробки

Летом пробки были чуть поменьше из-за того, что часть липчан уезжала в отпуск. А сейчас заторы на улице становятся длиннее и коварнее. Следить за дорожной ситуацией и не попасть в ловушку помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Садоводческих автобусов станет меньше

Сентябрь принёс изменение и в расписание садоводческих автобусов. Как сообщили в мэрии, в связи с сокращением светового дня рейсы после 18:00 – 18:30 выполняться больше не будут.

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«Истина в кине»

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на очередное заседание проекта «Истина в кине». В 19:01 начнут смотреть, а затем обсуждать фильм-победитель Берлинского кинофесиваля-2007 «Запределье». США, ЮАР, Индия, 2006. Фэнтези. Режиссёр Тарсем Сингх (18+).

Головорез Черный бандит, сбежавший африканский раб Отта Бенга, индийский мудрец, итальянский революционер Луиджи и натуралист Чарльз Дарвин — герои сказки голливудского каскадера Роя, получившего травму после неудачного трюка на мосту. В лос-анджелесской больнице его фантазии слушает пятилетняя девочка Александрия. Но однажды Рой узнает, что возлюбленная предала его. Он больше не хочет жить и решает покончить с собой. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,6.

В ролях: Ли Пейс, Катинка Унтару, Роюин Смит.


Женский путь

Культурных событий в городе сегодня немного. Занять вечер можно, например, походом в Центр изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) на выставку «Женский путь в искусстве» (12+).

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На ней представлены работы художниц, которые своим мастерством и вдохновением приглашают нас в яркий мир цвета и формы. Выставка продлиться до 8 сентября, поэтому, как говорится, спешите видеть. Посетителей ждут с 11:00 до 19:00.

Привет из прошлого столетия

А в Липецком историко-культурном музее рекомендуем посетить выставку «Привет из Липецка XX века» (6+).

На ней представлены многие атрибуты из СССР – дисковые телефоны, газированная вода, школьная форма. Молодому поколению будет любопытно совершить путешествие в прошлое, а людям старшего возраста – немного поностальгировать.

Выставка работает до 24 ноября. Посетителей ждут с 11:00 до 19:00.

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В Советском Союзе гордились своей газировкой. Но вообще её изобрёл в 1833 году британский химик Джозеф Пристли и запатентовал в США.

Каждый четвёртый липчанин вспоминает школьные годы с содроганием

25% липчан заявили в опросе SuperJob, что школьные годы вызывают у них омерзение. Чаще всего среди таких опрошенных встречались слова «каторга», «злая училка», «буллинг».

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Таких людей оказалось заметно больше, чем тех, кто согласен, что школьные годы – чудесные, их 17%.

У 12% респондентов школьные годы ассоциируются с радостью, у 8% — с учебой и знаниями. Беззаботность, дружбу, детство упоминали по 6% опрошенных. «Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 4% респондентов.

Треть липчан согласна на зарплату в конверте

Количество липчан, которые согласны на зарплату в конверте не так уж и мало, выяснили в SuperJob. Получать заработок, минуя налоговую систему и социальные выплаты, готовы 32%липчан.

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Количество противников «серых» зарплат велико, но их даже не половина. Только 43% опрошенных заявили, что категорически не приемлют полуофициальные выплаты.

На зарплату в конверте реже соглашаются женщины. Среди граждан с доходом свыше 200 тысяч рублей не приемлют серые схему 46%, но заметно увеличилось число тех, кому они по душе – 34%. Вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ — доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке.

Дорогие липчане! Желаем вам «белых» зарплат и яркого солнышка над головой. И, конечно, хороших новостей, которые вы всегда найдёте в рабочих паузах на GOROD48. Наша информационная лента крутится непрерывно. У нас вы найдёте информацию обо всех главных и интересных событиях региона, можете прочитать и федеральные новости. С нами вы точно не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
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