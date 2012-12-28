Сегодня в Липецке: садоводческие автобусы сократят, треть липчан согласна на серую зарплату, школа вызывает отвращение

Все самое главное про наступивший день.

Днём в Липецке 27-29 градусов и без осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся лишь 6 домов на улице - ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б.









В промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электричество на срок до 3-х часов на улицах 1-й Крымской, 8 марта, Депутатской, Е. Адамова, Индустриальной, Киевской, Крайней, Энергостроителей, на проспекте Победы.









Сентябрь принёс изменение и в расписание садоводческих автобусов. Как сообщили в мэрии, в связи с сокращением светового дня рейсы после 18:00 – 18:30 выполняться больше не будут.











Культурных событий в городе сегодня немного. Занять вечер можно, например, походом в Центр изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) на выставку «Женский путь в искусстве» (12+).











25% липчан заявили в опросе SuperJob, что школьные годы вызывают у них омерзение. Чаще всего среди таких опрошенных встречались слова «каторга», «злая училка», «буллинг».









У 12% респондентов школьные годы ассоциируются с радостью, у 8% — с учебой и знаниями. Беззаботность, дружбу, детство упоминали по 6% опрошенных. «Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 4% респондентов.





Треть липчан согласна на зарплату в конверте



Количество липчан, которые согласны на зарплату в конверте не так уж и мало, выяснили в SuperJob. Получать заработок, минуя налоговую систему и социальные выплаты, готовы 32%липчан.











С 14:00 до 18:00 повернут рубильники на улицах З.Космодемьянской, Спортивной, а также на Осеннем проезде.Летом пробки были чуть поменьше из-за того, что часть липчан уезжала в отпуск. А сейчас заторы на улице становятся длиннее и коварнее. Следить за дорожной ситуацией и не попасть в ловушку помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на очередное заседание проекта «Истина в кине». В 19:01 начнут смотреть, а затем обсуждать фильм-победитель Берлинского кинофесиваля-2007США, ЮАР, Индия, 2006. Фэнтези. Режиссёр Тарсем Сингх (18+).Головорез Черный бандит, сбежавший африканский раб Отта Бенга, индийский мудрец, итальянский революционер Луиджи и натуралист Чарльз Дарвин — герои сказки голливудского каскадера Роя, получившего травму после неудачного трюка на мосту. В лос-анджелесской больнице его фантазии слушает пятилетняя девочка Александрия. Но однажды Рой узнает, что возлюбленная предала его. Он больше не хочет жить и решает покончить с собой. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,6.Ли Пейс, Катинка Унтару, Роюин Смит.На ней представлены работы художниц, которые своим мастерством и вдохновением приглашают нас в яркий мир цвета и формы. Выставка продлиться до 8 сентября, поэтому, как говорится, спешите видеть. Посетителей ждут с 11:00 до 19:00.А в Липецком историко-культурном музее рекомендуем посетить выставку «Привет из Липецка XX века» (6+).На ней представлены многие атрибуты из СССР – дисковые телефоны, газированная вода, школьная форма. Молодому поколению будет любопытно совершить путешествие в прошлое, а людям старшего возраста – немного поностальгировать.Выставка работает до 24 ноября. Посетителей ждут с 11:00 до 19:00.Таких людей оказалось заметно больше, чем тех, кто согласен, что школьные годы – чудесные, их 17%.Количество противников «серых» зарплат велико, но их даже не половина. Только 43% опрошенных заявили, что категорически не приемлют полуофициальные выплаты.На зарплату в конверте реже соглашаются женщины. Среди граждан с доходом свыше 200 тысяч рублей не приемлют серые схему 46%, но заметно увеличилось число тех, кому они по душе – 34%. Вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ — доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке.