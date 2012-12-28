Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Общество
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сегодня, 10:04
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Мэрия ищет подрядчиков на ремонт дворовых проездов в Липецке
Если грянут морозы, асфальт поменяют в следующем году.
Это те средства, о которых 20 августа во время объезда Липецка сказал глава города Роман Ченцов. Тогда же мэр сообщил, что в ремонт попадут центр города, 9-й микрорайон, МЖК.
В документации к торгам сказано, что место проведения работ устанавливается комиссионно. Сроки выполнения контракта — с момента заключения по 31 июля 2025 года.
— Возможны риски наступления ранней зимы, поэтому и перестраховались, — так заказчик прокомментировал GOROD48 причины торгов на столь длительный срок.
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