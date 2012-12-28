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Заключившая контракт на 17 миллионов рублей строительная фирма попала в реестр недобросовестных
Общество
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54 минуты назад
Область подкинула Липецку денег на ремонт дворов еще в двух микрорайонах и центре города
Где необходимо, ямы заделают большими картами.
Первым местом объезда стала улица Циолковского. По словам вице-мэра Николая Дергунова, эта пользующаяся огромным спросом у водителей полуторакилометровая магистраль давно требовала внимания. Она попала в самый большой дорожный контракт этого года. Подрядчик, компания «Инфинити Групп», должна получить за ремонт улицы 69 млн рублей, закончив работы к 31 августа.
— К сегодняшнему дню дорога полностью отфрезерована. Верхний слой старого асфальта сняли с площади в 28 тысяч квадратных метров, постелили полностью первый слой дорожного полотна и 70% верхнего, из износостойкой марки щебеночно-мастичного асфальта. В местах пешеходных зон установлено больше половины бортовых камней. Треть дорожек уже в асфальте, — отрапортовал мэру заказчик, главный смотритель Липецка Виталий Лесных.
Небольшую часть улицы Циолковского — от кольца с Неделина до Терешковой — отремонтируют в следующем году, после того как «Квадра» заменит там свои сети.
Вообще, раскопки энергетиков сильно мешают дорожникам в завершении в срок, к концу августа, ремонтов улиц. В пример Николай Дергунов привел улицу Барашева, которую давно бы закатали новым асфальтом, но по просьбе «Квадры» перенесли работы на сентябрь, чтобы энергетики успели заменить магистральный трубопровод, из-за январской аварии на котором 50 тысяч липчан остались без отопления. По этой же причине была перекопана улица Горького, комплексно благоустроенная прошлым летом.
— Мы за год сверяем с сетевиками свои планы по ремонтам дорог, и если видим наложение на них планов энергетиков, идем им навстречу. Но сетевики не знают, где в отопительный сезон порвет трубы, также они на год вперед не всегда могут планировать свои инвестпрограммы, — объяснил ситуацию СМИ вице-мэр.
Темпами работ на Циолковского Роман Ченцов был удовлетворен. Но дал совет директору «Зеленхоза» Елене Мачневой с умом подойти к озеленению этой улицы.
А вот такой новый для мэрии подрядчик как ООО «Правильный дом», который взялся за 133,9 млн рублей обновить улицы Терешковой, Титова, Карбышева, Кочеткова и Ивана Франко, уже закрывает контракт. Роман Ченцов был совершенно очарован тем, что увидел на улице Титова: новые тротуары (которые были больным местом улицы) и дорогу, на которую осталось нанести лишь разметку. Но более всего его порадовал комплексный подход к благоустройству этой территории, ведь на Титова 1 сентября откроет двери капитально отремонтированная 46-я школа и тут же, неподалеку, завершается капремонт поликлиники.
Улица Стаханова тоже уже отремонтирована. За 90,9 млн рублей это сделала та же «Инфинити Групп» по тому же главному муниципальному контракту ценой в 744,1 миллиона. Загвоздка на этом объекте случилась в районе дома №33 по улице Водопьянова, где дорогу раскопала компания «РВК-Липецк». Но на этой дороге из-за ошибки в проекте между домами по Стаханова, 2 и Водопьянова, 33 в первый же дождь утонула «зебра». Вице-мэр Николай Дергунов сообщил Роману Ченцову, что в ближайшее время подрядчик срежет уложенный асфальтобетон и уложит новое покрытие, что изменит уклон дороги, с которой будет уходить вода.
Здесь же, на трамвайной остановке «Березовая аллея» мэр обратил внимание на отсутствие примыкания пешеходной дорожки к трамвайным рельсам. «Так не пойдет!» Концессионер, компания «Мовиста Регионы», обещал, кстати, к концу августа навести порядок вдоль первой обновленной ветки, по которой ходит трамвай-«двойка», но, очевидно, сделать это вряд ли успеет.
Последней точкой этого объезда стала улица Хорошавина. Компания «Инфинити Групп» этой улицей, а также дорогами по Шерстобитова и бульвару Есенина, закрывает свой большой контракт. Все эти три дороги общей длиной в два километра строители обязаны сделать к 31 августа. На Хорошавина выясняется, что заказчик попросил подрядчика выполнить дополнительный объем работ — обордюрить дорогу, отбить ее тем самым от газонов, чтобы спасти от загрязнения. «Инфинити Групп» пошла навстречу.
Романа Ченцова такой хозяйский подход весьма обрадовал. По его словам, работу нужно делать на красоту. Тут же мэр обращает внимание на заросли засохшего уже бурьяна на обочинах:
— Связаться с управляющими компаниями и окосить! Если это территория не разграниченная, сделать это силами нашего МБУ! 2 сентября приеду, проверю!
Руководитель МБУ «Управление благоустройства Липецка Александр Пушилин рассказал главе города, что силами предприятия тут, в 27 микрорайоне, ямочно отремонтировано 1 560 кв.м. пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов, а в соседнем 26-м — 1 600 кв.м.
— В некоторых самых поврежденных местах мы решили не вырезать дыры в остатках асфальта, а целиком, картами, менять покрытие там, где было много дефектов. От этого и скорость укладки выше, и результат совсем другой, — сказал мэру Пушилин.
— Получилось неплохо. Людям такой подход, конечно, нравится, - похвалил подчиненного глава города. И тут же сказал, что пока позволяет погода, нужно сделать ямочный ремонт еще и в МЖК, в 9 микрорайоне и в центре города. На это губернатор Игорь Артамонов выделил муниципалитету дополнительный транш.
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