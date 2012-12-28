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Область подкинула Липецку денег на ремонт дворов еще в двух микрорайонах и центре города
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54 минуты назад

Область подкинула Липецку денег на ремонт дворов еще в двух микрорайонах и центре города

Где необходимо, ямы заделают большими картами.

В Липецке завершается сезон дорожных ремонтов. Сегодня глава города Роман Ченцов объехал несколько улиц, где такая работа еще в самом разгаре.

Первым местом объезда стала улица Циолковского. По словам вице-мэра Николая Дергунова, эта пользующаяся огромным спросом у водителей полуторакилометровая магистраль давно требовала внимания. Она попала в самый большой дорожный контракт этого года. Подрядчик, компания «Инфинити Групп», должна получить за ремонт улицы 69 млн рублей, закончив работы к 31 августа.

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— К сегодняшнему дню дорога полностью отфрезерована. Верхний слой старого асфальта сняли с площади в 28 тысяч квадратных метров, постелили полностью первый слой дорожного полотна и 70% верхнего, из износостойкой марки щебеночно-мастичного асфальта. В местах пешеходных зон установлено больше половины бортовых камней. Треть дорожек уже в асфальте, — отрапортовал мэру заказчик, главный смотритель Липецка Виталий Лесных.

Небольшую часть улицы Циолковского — от кольца с Неделина до Терешковой — отремонтируют в следующем году, после того как «Квадра» заменит там свои сети.

Вообще, раскопки энергетиков сильно мешают дорожникам в завершении в срок, к концу августа, ремонтов улиц. В пример Николай Дергунов привел улицу Барашева, которую давно бы закатали новым асфальтом, но по просьбе «Квадры» перенесли работы на сентябрь, чтобы энергетики успели заменить магистральный трубопровод, из-за январской аварии на котором 50 тысяч липчан остались без отопления. По этой же причине была перекопана улица Горького, комплексно благоустроенная прошлым летом.

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— Мы за год сверяем с сетевиками свои планы по ремонтам дорог, и если видим наложение на них планов энергетиков, идем им навстречу. Но сетевики не знают, где в отопительный сезон порвет трубы, также они на год вперед не всегда могут планировать свои инвестпрограммы, — объяснил ситуацию СМИ вице-мэр.

Темпами работ на Циолковского Роман Ченцов был удовлетворен. Но дал совет директору «Зеленхоза» Елене Мачневой с умом подойти к озеленению этой улицы.

А вот такой новый для мэрии подрядчик как ООО «Правильный дом», который взялся за 133,9 млн рублей обновить улицы Терешковой, Титова, Карбышева, Кочеткова и Ивана Франко, уже закрывает контракт. Роман Ченцов был совершенно очарован тем, что увидел на улице Титова: новые тротуары (которые были больным местом улицы) и дорогу, на которую осталось нанести лишь разметку. Но более всего его порадовал комплексный подход к благоустройству этой территории, ведь на Титова 1 сентября откроет двери капитально отремонтированная 46-я школа и тут же, неподалеку, завершается капремонт поликлиники.

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Улица Стаханова тоже уже отремонтирована. За 90,9 млн рублей это сделала та же «Инфинити Групп» по тому же главному муниципальному контракту ценой в 744,1 миллиона. Загвоздка на этом объекте случилась в районе дома №33 по улице Водопьянова, где дорогу раскопала компания «РВК-Липецк». Но на этой дороге из-за ошибки в проекте между домами по Стаханова, 2 и Водопьянова, 33 в первый же дождь утонула «зебра». Вице-мэр Николай Дергунов сообщил Роману Ченцову, что в ближайшее время подрядчик срежет уложенный асфальтобетон и уложит новое покрытие, что изменит уклон дороги, с которой будет уходить вода.

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Здесь же, на трамвайной остановке «Березовая аллея» мэр обратил внимание на отсутствие примыкания пешеходной дорожки к трамвайным рельсам. «Так не пойдет!» Концессионер, компания «Мовиста Регионы», обещал, кстати, к концу августа навести порядок вдоль первой обновленной ветки, по которой ходит трамвай-«двойка», но, очевидно, сделать это вряд ли успеет.

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Последней точкой этого объезда стала улица Хорошавина. Компания «Инфинити Групп» этой улицей, а также дорогами по Шерстобитова и бульвару Есенина, закрывает свой большой контракт. Все эти три дороги общей длиной в два километра строители обязаны сделать к 31 августа. На Хорошавина выясняется, что заказчик попросил подрядчика выполнить дополнительный объем работ — обордюрить дорогу, отбить ее тем самым от газонов, чтобы спасти от загрязнения. «Инфинити Групп» пошла навстречу.

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Романа Ченцова такой хозяйский подход весьма обрадовал. По его словам, работу нужно делать на красоту. Тут же мэр обращает внимание на заросли засохшего уже бурьяна на обочинах:

— Связаться с управляющими компаниями и окосить! Если это территория не разграниченная, сделать это силами нашего МБУ! 2 сентября приеду, проверю!

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Руководитель МБУ «Управление благоустройства Липецка Александр Пушилин рассказал главе города, что силами предприятия тут, в 27 микрорайоне, ямочно отремонтировано 1 560 кв.м. пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов, а в соседнем 26-м — 1 600 кв.м.

— В некоторых самых поврежденных местах мы решили не вырезать дыры в остатках асфальта, а целиком, картами, менять покрытие там, где было много дефектов. От этого и скорость укладки выше, и результат совсем другой, — сказал мэру Пушилин.

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— Получилось неплохо. Людям такой подход, конечно, нравится, - похвалил подчиненного глава города. И тут же сказал, что пока позволяет погода, нужно сделать ямочный ремонт еще и в МЖК, в 9 микрорайоне и в центре города. На это губернатор Игорь Артамонов выделил муниципалитету дополнительный транш.
ремонт дорог
благоустройство
Роман Ченцов
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