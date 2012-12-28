В Чаплыгине ищут цветочного Рэмбо

Клумба у автостанции трижды подвергалась уничтожению неизвестными вандалами. Жители рассказывают, что местные подростки распоясались настолько, что даже справляют нужду на памятники павшим в Великой Отечественной войне.