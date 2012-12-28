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Происшествия
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58 минут назад
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В Чаплыгине ищут цветочного Рэмбо
Клумба у автостанции трижды подвергалась уничтожению неизвестными вандалами. Жители рассказывают, что местные подростки распоясались настолько, что даже справляют нужду на памятники павшим в Великой Отечественной войне.
«Очень хочется увидеть самого сильного и смелого в нашем городе. Наконец таки , в третьей , неравной схватке с цветами , на клумбе Автостанции , он их полностью уничтожил !!! Славная и героическая победа! Кто ты, наш Рэмбо?!! Ты не просто херой, ты настоящий маЧМО нашего славного города! Храбрый ты наш, покажи своё личико, город должен знать своих героев в лицо!».
Чаплыгинцы в обсуждении фото предположили, что это могли сделать собаки. Но нашлись те, кто видел неоднократно как клумбу рушили подростки. Неподалеку – лавочка, у которой собираются шумные компании, дети часто прыгают в эту клумбу.
Одна из жительниц Чаплыгина написала: «Ну какие собаки? Вчера поздно вечером чаплыжкинские мелкие подонки ходили в туалет на памятник павшим воинам».
Фото: vk.com/chapligin_chp
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