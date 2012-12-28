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257
58 минут назад
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В Чаплыгине ищут цветочного Рэмбо

Клумба у автостанции трижды подвергалась уничтожению неизвестными вандалами. Жители рассказывают, что местные подростки распоясались настолько, что даже справляют нужду на памятники павшим в Великой Отечественной войне.

Жительница Чаплыгина опубликовала фото фактически уничтоженной клумбы у автовокзала. По ее словам, клумба до этого дважды подвергалась нападению неизвестных вандалов, третья попытка стала решающей – все цветы оказались поломанными или выдернутыми с корнями.

«Очень хочется увидеть самого сильного и смелого в нашем городе. Наконец таки , в третьей , неравной схватке с цветами , на клумбе Автостанции , он их полностью уничтожил !!! Славная и героическая победа! Кто ты, наш Рэмбо?!! Ты не просто херой, ты настоящий маЧМО нашего славного города! Храбрый ты наш, покажи своё личико, город должен знать своих героев в лицо!».

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Чаплыгинцы в обсуждении фото предположили, что это могли сделать собаки. Но нашлись те, кто видел неоднократно как клумбу рушили подростки. Неподалеку – лавочка, у которой собираются шумные компании, дети часто прыгают в эту клумбу.

Одна из жительниц Чаплыгина написала: «Ну какие собаки? Вчера поздно вечером чаплыжкинские мелкие подонки ходили в туалет на памятник павшим воинам».

Фото: vk.com/chapligin_chp
хулиганство
вандализм
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Комментарии (7)

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Иваныч
22 минуты назад
Бастрыкин заинтересуется и вся мурманская свора начнет работать.
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Ссёлки
24 минуты назад
У Вас памятник,а у нас всю поликлинику защали,девки школьницы обопьються пива и давай поливать,сейчас и сидят пиво с энергетиками пьют и курят какую то гадость.А пацанцики после дури гоняют на мотодрылках.В школу не хотят здоровыми идти.Сейчас орут матом друг на друга,моча в голову дала.Позор родителям.Яжематери заберите своих отпрысков пьяных.
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Фащевка
17 минут назад
Яжмаиерям некогда,они все в чатах подушились,глотки рвут,свою индивидуальность доказывают.
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школота
31 минуту назад
букеты к началу учебного года собирали?
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аа
39 минут назад
Пусть админка на пару камер разорится.
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мня
32 минуты назад
Так их отключили,а то вдруг враги посмотрят,кто в кустах валяется.
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да уж
48 минут назад
Всё как в цивилизованных странах... Они там ещё и на улице спят.
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