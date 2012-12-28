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Происшествия
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сегодня, 09:32
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Ил продолжает тлеть под Ельцом
Сегодня под утром город снова заволокло дымом.
Как сообщили в мэрии Ельца, иловые поля продолжают тлеть. Пожарные при помощи трех машин проливают те части полей, к которым возможен доступ, но к эпицентру горения, причем ил там тлеет на глубине, добраться возможности нет. Пожарные и работники водоканала не дают распространиться огню дальше. Как и при горении торфяников пожар завершится, когда выгорит весь эпицентр.
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