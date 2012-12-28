Из пяти машин украли видеорегистраторы, мультимедийные системы, наборы строительных инструментов

Подозреваемый в серии краж из автомобилей задержан.

За этот месяц в Липецке в полицию поступило пять заявлений о кражах из машин видеорегистраторов, мультимедийных систем, наборов строительных инструментов более чем на 76 тысяч рублей. 41-летний подозреваемый в этих хищениях задержан.«Подозреваемый ночью высматривал в салонах автомобилей ценные вещи, разбивал боковые стёкла, вскрывал двери или багажники и похищал их, после чего скрывался. Часть похищенного изъята», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.