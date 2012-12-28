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Происшествия
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сегодня, 09:15
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Из пяти машин украли видеорегистраторы, мультимедийные системы, наборы строительных инструментов
Подозреваемый в серии краж из автомобилей задержан.
«Подозреваемый ночью высматривал в салонах автомобилей ценные вещи, разбивал боковые стёкла, вскрывал двери или багажники и похищал их, после чего скрывался. Часть похищенного изъята», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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