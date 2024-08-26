Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний

Информационная картина последнего рабочего дня лета.

В Липецке опять воздух прогреется до 30-32 градусов. Осадков не предвидится.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодная вода пропадёт в домах на улицах Депутатской, 83; Киевской, 1; Одоевского, 5; Рыбалко, 8; на проспекте Победы, 57; проезде Вишнёвом, 1а.









С 9:00 до 18:00 будут ремонтировать электрические сети на улицах Игнатьева, Каменный лог, Плеханова, а также на площади Плеханова и на территории Военного городка.









АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а, отдельный вход слева от касс) возобновляет свои знаменитые квартирники.











Любопытный концерт ждёт липчан вечером и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).









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Какая же пятница без чаепития? Липчан приглашают в 15:00 в путевой домик Петра I в Нижнем парке (ул. К. Маркса, 1). Здесь пройдёт августовское чаепитие под дубом (12+).









Сегодня «время Ч» у Горбатого моста на улице Советской, который ещё весной закрыли на ремонт. Специальная комиссия в пятницу примет решение: всё ли готово к техническому запуску транспорта по мосту.











- не засоряй лесные массивы бытовыми, строительными, промышленными отходами.











Согласно опросу SuperJob, посетить школьные линейки своего ребёнка планируют 30 % липчан. Правда, 2 сентября не является ни праздничным, ни выходным днём. Юрист сервиса поделился лайфхаками, как получить отгул в понедельник и прийти на праздник к ребёнку.













Третий вариант - станьте донором. Если вы выступите в качестве донора и сдадите кровь (или компоненты крови), у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который сможете использовать в любое время, в том числе и 2 сентября.





Четвёртый вариант - получите дополнительный выходной за работу в выходной день. Если работодатель привлекал вас или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и спокойно используйте его 2 сентября.

В это же время неудобства испытают жители частного сектора на улицах Винницкой, Володарского, Воровского, Депутатской, Задорожной, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Российской, Рыбалско, Солнечной, Харьковской, Чкалова, Шахтёрской, в переулке Верещагина.С 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта обесточат на срок не более 3-х часов улицы Бунина, Героя России Эдуарда Белана, Катукова, Ладыгина, Свиридова, Стаханова, бульвар Есенина, а также территорию 26 микрорайона.Примерно с 15 часов по пятницам движение в Липецке превращается с тяжёлый квест. Желаем вам удачи на дорогах и напоминаем, что следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Сегодня в 19:00 состоится творческий вечер местного исполнителя Игоря Успеньева (12+) Вас ждёт приятная, замысловатая музыка с живой акустикой под гитару. Будут звучать только авторские песни, которые вы можете предварительно послушать на всех топовых цифровых площадках интернета.В 19:01 начнётся выступление воронежского музыканта Кира КаменеваГостей ждёт необычная музыка и вокальное исполнение в стиле инди-рока и новые ощущения.Помимо ароматного напитка липчан ждут рассказы о прошлом и настоящем родного города, любопытные сведения и приятная компания.Как сообщили в мэрии, подрядная организация уже завершила основные работы по монтажу несущих конструкций моста, включаю их гидроизоляцию и устройство деформационных швов. Затем дорожники обустроили проезжую часть, установили отбойники и уложили новый асфальт.Если работы будут признаны качественными, то транспорт пойдёт по мосту уже в первую неделю сентября. Движение будет организовано по трем полосам: одна в направлении к площади Революции и две полосы - к Центральному рынку. При этом движение общественного транспорта возобновиться по старым маршрутам, как были до ремонта.В связи с жаркой погодой и сегодня, и на выходных в Липецкой области установлен 4-й класс пожарной опасности.В связи с этим ГО и ЧС напоминает гражданам об основных правилах:- не жги сухую растительность и мусор;- не бросай горящие спички, окурки, стеклянные бутылки и банки,Горожан предупреждают о действующем ограничении на посещение лесов в регионе, просят не пренебрегать обычными правилами безопасности при обращении с огнём в домах, квартирах и на дачах. Не захламлять подъезды, балконы и территории своих садовых участков, иметь средства пожаротушения.Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, срочно звоните по телефонам «01», «101» и «112».- такая возможность предусмотрена в вашей компании, она даже может быть прописана в трудовом договоре или правилах внутреннего распорядка. Ну или работодатель идёт на встречу и отпускает на линейку, тогда никаких проблем.— написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. Но тут опять же всё зависит от позиции работодателя.