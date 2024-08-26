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Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний
Информационная картина последнего рабочего дня лета.
В Липецке опять воздух прогреется до 30-32 градусов. Осадков не предвидится.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодная вода пропадёт в домах на улицах Депутатской, 83; Киевской, 1; Одоевского, 5; Рыбалко, 8; на проспекте Победы, 57; проезде Вишнёвом, 1а.
В это же время неудобства испытают жители частного сектора на улицах Винницкой, Володарского, Воровского, Депутатской, Задорожной, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Российской, Рыбалско, Солнечной, Харьковской, Чкалова, Шахтёрской, в переулке Верещагина.
Отключение света
С 9:00 до 18:00 будут ремонтировать электрические сети на улицах Игнатьева, Каменный лог, Плеханова, а также на площади Плеханова и на территории Военного городка.
С 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта обесточат на срок не более 3-х часов улицы Бунина, Героя России Эдуарда Белана, Катукова, Ладыгина, Свиридова, Стаханова, бульвар Есенина, а также территорию 26 микрорайона.
Пробки
Примерно с 15 часов по пятницам движение в Липецке превращается с тяжёлый квест. Желаем вам удачи на дорогах и напоминаем, что следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.
Модный квартирник
АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а, отдельный вход слева от касс) возобновляет свои знаменитые квартирники.
Сегодня в 19:00 состоится творческий вечер местного исполнителя Игоря Успеньева (12+) Вас ждёт приятная, замысловатая музыка с живой акустикой под гитару. Будут звучать только авторские песни, которые вы можете предварительно послушать на всех топовых цифровых площадках интернета.
Вечер инди-рока
Любопытный концерт ждёт липчан вечером и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).
Фото vk.com
В 19:01 начнётся выступление воронежского музыканта Кира Каменева (12+). Гостей ждёт необычная музыка и вокальное исполнение в стиле инди-рока и новые ощущения.
Чаепитие под дубом
Какая же пятница без чаепития? Липчан приглашают в 15:00 в путевой домик Петра I в Нижнем парке (ул. К. Маркса, 1). Здесь пройдёт августовское чаепитие под дубом (12+).
Помимо ароматного напитка липчан ждут рассказы о прошлом и настоящем родного города, любопытные сведения и приятная компания.
Запустят ли движение по горбатому мосту: узнаем сегодня
Сегодня «время Ч» у Горбатого моста на улице Советской, который ещё весной закрыли на ремонт. Специальная комиссия в пятницу примет решение: всё ли готово к техническому запуску транспорта по мосту.
Как сообщили в мэрии, подрядная организация уже завершила основные работы по монтажу несущих конструкций моста, включаю их гидроизоляцию и устройство деформационных швов. Затем дорожники обустроили проезжую часть, установили отбойники и уложили новый асфальт.
Если работы будут признаны качественными, то транспорт пойдёт по мосту уже в первую неделю сентября. Движение будет организовано по трем полосам: одна в направлении к площади Революции и две полосы - к Центральному рынку. При этом движение общественного транспорта возобновиться по старым маршрутам, как были до ремонта.
Липчанам нельзя в лес
В связи с жаркой погодой и сегодня, и на выходных в Липецкой области установлен 4-й класс пожарной опасности.
В связи с этим ГО и ЧС напоминает гражданам об основных правилах:
- не жги сухую растительность и мусор;
- не бросай горящие спички, окурки, стеклянные бутылки и банки,
- не засоряй лесные массивы бытовыми, строительными, промышленными отходами.
Горожан предупреждают о действующем ограничении на посещение лесов в регионе, просят не пренебрегать обычными правилами безопасности при обращении с огнём в домах, квартирах и на дачах. Не захламлять подъезды, балконы и территории своих садовых участков, иметь средства пожаротушения.
Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, срочно звоните по телефонам «01», «101» и «112».
Как взять отгул 2 сентября
Согласно опросу SuperJob, посетить школьные линейки своего ребёнка планируют 30 % липчан. Правда, 2 сентября не является ни праздничным, ни выходным днём. Юрист сервиса поделился лайфхаками, как получить отгул в понедельник и прийти на праздник к ребёнку.
Первый вариант - такая возможность предусмотрена в вашей компании, она даже может быть прописана в трудовом договоре или правилах внутреннего распорядка. Ну или работодатель идёт на встречу и отпускает на линейку, тогда никаких проблем.
Второй вариант — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. Но тут опять же всё зависит от позиции работодателя.
Третий вариант - станьте донором. Если вы выступите в качестве донора и сдадите кровь (или компоненты крови), у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который сможете использовать в любое время, в том числе и 2 сентября.
Четвёртый вариант - получите дополнительный выходной за работу в выходной день. Если работодатель привлекал вас или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и спокойно используйте его 2 сентября.
В последний рабочий день лета так и хочется сделать паузу, налить себе кофе и углубиться в чтение новостей на GOROD48. Так что мешает?! Тем более что без информации в наше неспокойное время никуда. Наш сайт не случайно называют электронным именем Липецка, вся свежая информация появляется у нас круглые сутки. Ждём вас на сайте 24/7 – и летом, и осенью и вообще всегда.
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