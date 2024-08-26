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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: знаменитые квартирники вернулись, судьба Горбатого моста и лайфхаки, как взять отгул в День знаний

Информационная картина последнего рабочего дня лета.

Жара не отступает

В Липецке опять воздух прогреется до 30-32 градусов. Осадков не предвидится.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ холодная вода пропадёт в домах на улицах Депутатской, 83; Киевской, 1; Одоевского, 5; Рыбалко, 8; на проспекте Победы, 57; проезде Вишнёвом, 1а.

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В это же время неудобства испытают жители частного сектора на улицах Винницкой, Володарского, Воровского, Депутатской, Задорожной, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Российской, Рыбалско, Солнечной, Харьковской, Чкалова, Шахтёрской, в переулке Верещагина.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 будут ремонтировать электрические сети на улицах Игнатьева, Каменный лог, Плеханова, а также на площади Плеханова и на территории Военного городка.

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С 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта обесточат на срок не более 3-х часов улицы Бунина, Героя России Эдуарда Белана, Катукова, Ладыгина, Свиридова, Стаханова, бульвар Есенина, а также территорию 26 микрорайона.

Пробки

Примерно с 15 часов по пятницам движение в Липецке превращается с тяжёлый квест. Желаем вам удачи на дорогах и напоминаем, что следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Модный квартирник

АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54 а, отдельный вход слева от касс) возобновляет свои знаменитые квартирники.

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Сегодня в 19:00 состоится творческий вечер местного исполнителя Игоря Успеньева (12+) Вас ждёт приятная, замысловатая музыка с живой акустикой под гитару. Будут звучать только авторские песни, которые вы можете предварительно послушать на всех топовых цифровых площадках интернета.

Вечер инди-рока

Любопытный концерт ждёт липчан вечером и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

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Фото vk.com

В 19:01 начнётся выступление воронежского музыканта Кира Каменева (12+). Гостей ждёт необычная музыка и вокальное исполнение в стиле инди-рока и новые ощущения.

Чаепитие под дубом

Какая же пятница без чаепития? Липчан приглашают в 15:00 в путевой домик Петра I в Нижнем парке (ул. К. Маркса, 1). Здесь пройдёт августовское чаепитие под дубом (12+).

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Помимо ароматного напитка липчан ждут рассказы о прошлом и настоящем родного города, любопытные сведения и приятная компания.

Запустят ли движение по горбатому мосту: узнаем сегодня

Сегодня «время Ч» у Горбатого моста на улице Советской, который ещё весной закрыли на ремонт. Специальная комиссия в пятницу примет решение: всё ли готово к техническому запуску транспорта по мосту.

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Как сообщили в мэрии, подрядная организация уже завершила основные работы по монтажу несущих конструкций моста, включаю их гидроизоляцию и устройство деформационных швов. Затем дорожники обустроили проезжую часть, установили отбойники и уложили новый асфальт.

Если работы будут признаны качественными, то транспорт пойдёт по мосту уже в первую неделю сентября. Движение будет организовано по трем полосам: одна в направлении к площади Революции и две полосы - к Центральному рынку. При этом движение общественного транспорта возобновиться по старым маршрутам, как были до ремонта.

Липчанам нельзя в лес

В связи с жаркой погодой и сегодня, и на выходных в Липецкой области установлен 4-й класс пожарной опасности.

В связи с этим ГО и ЧС напоминает гражданам об основных правилах:

- не жги сухую растительность и мусор;
- не бросай горящие спички, окурки, стеклянные бутылки и банки,
- не засоряй лесные массивы бытовыми, строительными, промышленными отходами.

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Горожан предупреждают о действующем ограничении на посещение лесов в регионе, просят не пренебрегать обычными правилами безопасности при обращении с огнём в домах, квартирах и на дачах. Не захламлять подъезды, балконы и территории своих садовых участков, иметь средства пожаротушения.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, срочно звоните по телефонам «01», «101» и «112».

Как взять отгул 2 сентября

Согласно опросу SuperJob, посетить школьные линейки своего ребёнка планируют 30 % липчан. Правда, 2 сентября не является ни праздничным, ни выходным днём. Юрист сервиса поделился лайфхаками, как получить отгул в понедельник и прийти на праздник к ребёнку.

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Первый вариант - такая возможность предусмотрена в вашей компании, она даже может быть прописана в трудовом договоре или правилах внутреннего распорядка. Ну или работодатель идёт на встречу и отпускает на линейку, тогда никаких проблем.

Второй вариант — написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы на этот день. Но тут опять же всё зависит от позиции работодателя.
Третий вариант - станьте донором. Если вы выступите в качестве донора и сдадите кровь (или компоненты крови), у вас по закону будет дополнительный оплачиваемый выходной день, который сможете использовать в любое время, в том числе и 2 сентября.

Четвёртый вариант - получите дополнительный выходной за работу в выходной день. Если работодатель привлекал вас или собирается привлечь к работе в выходной день, выбирайте вместо повышенной оплаты дополнительный день отдыха и спокойно используйте его 2 сентября.

В последний рабочий день лета так и хочется сделать паузу, налить себе кофе и углубиться в чтение новостей на GOROD48. Так что мешает?! Тем более что без информации в наше неспокойное время никуда. Наш сайт не случайно называют электронным именем Липецка, вся свежая информация появляется у нас круглые сутки. Ждём вас на сайте 24/7 – и летом, и осенью и вообще всегда.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
55 минут назад
Перекрыли для автобусов ул космонавтов, для машин все открыто, люди на работу ходят по пять остановок чтобы ехать на работу, бардак.
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Чудеса
сегодня, 09:39
Было три полосы в сторону рынка, одна из которых направо уходила на пл. Театральную, а осталось две! Ремонт , благодаря которому пробки на пл. Революции станут еще хлеще? Спасибо большое за ремонт! Всё для граждан, как обычно.
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Гость
сегодня, 08:17
Работодатель не даёт за выход в праздничный,выходной день дополнительный день отдыха в любой день года,только в тот месяц выхода
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Михей
сегодня, 09:03
не так, ограничений нет. так что если отказывает то жалуйтесь сразу в ГИТ
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zzloyzz
сегодня, 08:51
Согласен, законодательство в этой сфере развивается настолько стремительно, что сложно сохранять актуальность.
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Липа
сегодня, 08:07
Горбатый мост как был норьатым, так и остался. Только полгода видимость создавали и работать мешали
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Кавартиник
сегодня, 08:00
Заголовок огонь.А как быть людям построившим дома в Плехановском лесничестве,они что будут жить в ПВР.
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гость
сегодня, 07:42
где информация о перекрытии дороги у 12м-р изменении маршрутов автобусов
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Позитив
сегодня, 08:26
На картах города все указано
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Ржу не могу
сегодня, 08:18
Информация и схема движения была в сми города на прошлой неделе.
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