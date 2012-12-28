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сегодня, 17:11
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Статистика: бензин в Липецкой области за неделю подорожал в среднем на 23 копейки

Подорожали за неделю с 20 по 26 августа все четыре вида топлива, рекордсменом подорожания стал бензин марки АИ-95 — на 0,7%. Об этом свидетельствую данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за последнюю неделю.

В среднем бензин за неделю подорожал на 0,4%, его цена составила 55,94 рубля (неделей ранее — 55,71 рубля). В том числе бензин марки АИ-92 в Липецкой области вырос в цене на 0,1% — его стоимость на 26 августа составила 52,61 рубля (на 19 августа — 52,53 рубля). Также на 0,7% выросла цена горючего АИ-95 — с 57,88 рубля до 58,26 рубля. Марка бензина АИ-98 стала дороже на 0,4% (77,04 рубля — его предыдущая стоимость была 76,71 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли на 0,1%, средняя цена за литр составила 62,63рубля (на 19 августа — 62,56 рубля).

бензин
цены
инфляция
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Комментарии (24)

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Как гость
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Сначала новые
% ставка
3 минуты назад
она старается
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Шекспир
19 минут назад
по этому поводу сказал бы ,много шума из ничего !
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Нефтебаза
41 минуту назад
Все идёт по плану
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Боцман
сегодня, 22:01
На 23 копейки самим не смешно что написали ? Зачем людей злить если это враньё ?
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Зато
сегодня, 21:32
Ребятам на передовую всем миром трусы шьем!
Ответить
Зато
сегодня, 20:33
качество бензина в разы ниже эй вы там ростех надзор все взятки берете угомонитесь
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Эксперт
сегодня, 20:18
По Ютубу говорят что это невидимая рука рынка.
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Игор
сегодня, 20:05
Кто-то хочет икру каждый день есть
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Пердимонокль
сегодня, 20:03
А почему дорожает то? Ведь по телевизору мне сказали, что санкции нам на пользу.
Ответить
Нам
сегодня, 20:45
на пользу,а вы подтяните пояса.Время то тяжелое.
Ответить
Голову лечи
сегодня, 20:41
Если бы санкции были не пользу, то литр бензина стоил бы 3,5 евро. Как в Европе.
Ответить
цена
сегодня, 19:53
это одна сторона медали. вопрос по качеству открыт.
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