Статистика: бензин в Липецкой области за неделю подорожал в среднем на 23 копейки

Подорожали за неделю с 20 по 26 августа все четыре вида топлива, рекордсменом подорожания стал бензин марки АИ-95 — на 0,7%. Об этом свидетельствую данные мониторинга цен на бензин Липецкстата за последнюю неделю.В среднем бензин за неделю подорожал на 0,4%, его цена составила 55,94 рубля (неделей ранее — 55,71 рубля). В том числе бензин марки АИ-92 в Липецкой области вырос в цене на 0,1% — его стоимость на 26 августа составила 52,61 рубля (на 19 августа — 52,53 рубля). Также на 0,7% выросла цена горючего АИ-95 — с 57,88 рубля до 58,26 рубля. Марка бензина АИ-98 стала дороже на 0,4% (77,04 рубля — его предыдущая стоимость была 76,71 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли на 0,1%, средняя цена за литр составила 62,63рубля (на 19 августа — 62,56 рубля).