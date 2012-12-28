На четырех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 августа станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители четырех десятков улиц в четырех районах Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9а, 10, 11, 12 по улице Спиртзаводской, № 3 по улице Инженерной, №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а по улице Депутатской, №№ 1, 34, 36, 41 по улице Киевской, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 18а, вл. 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а по улице Юношеской, №№ 5/1, 6, 6 к.б, 15 по улице Союзной, №№ 2, 2 стр. 1, 2а, 2а/1, 2б, 4, 4 к.1, 5а, 6, 8, 9, 12а/1, 12а/2, 14а к.1, 14а к.2, 14а к.3, 14б, 16б, 17, 17б, по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10б/1, 10б/2, 12, 12а, 12б, 12б/1, 14, 14/1, 14б, 16а, 59, 61 по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, №№ 63, 63а по улице Крылова, № 1а в переулке Вишневом, № 1 в переулке Кочубея, № 22 по проспекту Победы, №№ 1, 1а, 1б, 1г, 11в на площади Мира. В этот период также ограничат подачу ресурса жителям частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Юношеской (сдома №№ 20-42), Перова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной, Гоголя, переулков Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового, проезда Потапова.Воду подвезут по адресам: улица Спиртзаводская, 3, улица Депутатская, 81, улица Юношеская, 20, улица Папина, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.29 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 с перебоями со светом из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Энергостроителей, Огнева, Бачурина, Жуковского, Коммунистической, Краснозаводской, Краснознаменной – перерыва составят не более трех часов для отдельного домовладения.С 11:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество на улицах Ибаррури, Асфальтной, Байкальской, Владивостокской, Владимирской, Краснодарской, Майской, Морской, Пензенской, Пришкольной, Речной, Санаторной, Таежной, Тепличной, Уступной, Фруктовой, Южной, по проспекту Победы.С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицу Московскую, проезды Поперечный, Товарный, Универсальный.