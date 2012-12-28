«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Липчане недовольны ремонтом лестниц к Каменному логу, мэрия утверждает, что причин для беспокойства нет
Общество
5510
вчера, 17:40
7
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 29 августа станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители четырех десятков улиц в четырех районах Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам: улица Спиртзаводская, 3, улица Депутатская, 81, улица Юношеская, 20, улица Папина, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
29 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 с перебоями со светом из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Энергостроителей, Огнева, Бачурина, Жуковского, Коммунистической, Краснозаводской, Краснознаменной – перерыва составят не более трех часов для отдельного домовладения.
С 11:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество на улицах Ибаррури, Асфальтной, Байкальской, Владивостокской, Владимирской, Краснодарской, Майской, Морской, Пензенской, Пришкольной, Речной, Санаторной, Таежной, Тепличной, Уступной, Фруктовой, Южной, по проспекту Победы.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицу Московскую, проезды Поперечный, Товарный, Универсальный.
0
0
3
3
0
Комментарии (7)