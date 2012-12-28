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Происшествия
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сегодня, 19:01
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«Лада Гранта» опрокинулась на улице Ангарской
В аварии пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля.
В областном управлении МВД сообщили, что по предварительным данным, 74-летний водитель «Калины» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Гранте».
В опрокинувшейся после удара «Ладе Гранте» пострадала 33-летняя пассажирка.
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