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Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа
Общество
Липчане сообщают о сбое в системе геолокации
Происшествия
«Лада Гранта» опрокинулась на улице Ангарской
Происшествия
Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами
Происшествия
Двое товарищей украли 34-метровый забор больницы
Происшествия
В числе обменянных пленных двое липчан
Общество
В Липецкой области сухо и до +31
Погода в Липецке
На трех улицах отключат электричество
Общество
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
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Происшествия
2403
сегодня, 19:01
11

«Лада Гранта» опрокинулась на улице Ангарской

В аварии пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля.

Днем 24 августа на улице Ангарской в Липецке после столкновения с «Ладой Калиной» опрокинулся автомобиль «Лада Гранта».

В областном управлении МВД сообщили, что по предварительным данным, 74-летний водитель «Калины» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Гранте».

В опрокинувшейся после удара «Ладе Гранте» пострадала 33-летняя пассажирка. 
авария
ДТП
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Очень
53 минуты назад
Много в последнее время участниками ДТП становятся водители за 70 лет, не пора ли ограничивать возраст управления ТС?
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Согласен
3 минуты назад
Причём права выдавать с 30 лет. А лучше с 35
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да уж
33 минуты назад
Просто кто то едет слишком быстро.
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Пенс
35 минут назад
Да, в 70 лет реакция уже не та. По себе знаю.
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На фото
сегодня, 20:53
Машина с глухой тонировкой, что там увидишь.
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Гость
сегодня, 20:34
Тут скорее вопрос к водителю гранты , а именно с какой он скоростью ехал ,что бы опрокинуться на крышу около АЗС Газпром ? Строчку наверное летел ,вот и результат .
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С ЛТЗ
48 минут назад
Но явно не со скоростью света. Так что при маневрах на дороге надо смотреть вдаль, если здоровье позволяет.
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Илья
сегодня, 21:32
40 км
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Раскат
сегодня, 20:22
В 74 года.....за рулём.....наверное очень умный человек.
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Лиза
сегодня, 20:15
Пострадавшей женщине скорейшего выздоровления, а 74-х летнему водителю лучше за руль больше не садиться.
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Гость
сегодня, 19:48
1:0 лада калина победила
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