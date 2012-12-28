«Лада Гранта» опрокинулась на улице Ангарской

В аварии пострадала 33-летняя пассажирка автомобиля.



В вашем браузере отключен JavaScript

Днем 24 августа на улице Ангарской в Липецке после столкновения с «Ладой Калиной» опрокинулся автомобиль «Лада Гранта».В областном управлении МВД сообщили, что по предварительным данным, 74-летний водитель «Калины» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Гранте».В опрокинувшейся после удара «Ладе Гранте» пострадала 33-летняя пассажирка.