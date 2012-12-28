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Происшествия
Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами
Происшествия
Двое товарищей украли 34-метровый забор больницы
Происшествия
В числе обменянных пленных двое липчан
Общество
В Липецкой области сухо и до +31
Погода в Липецке
На трех улицах отключат электричество
Общество
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
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Происшествия
5052
сегодня, 12:03
23

Липчане сообщают о сбое в системе геолокации

Вместо Липецка геопозиция оказывается в Грязинском районе.

Со вчерашнего дня  жители Липецка сообщают о сбое позиционирования в системах геолокации.

«Все приложения связанные с геолокацией, 2Гис, Яндекс-такси и google-карты и прочие, не могут нормально определить моё местоположение, и вместо Сокола показывают Большой Самовец или Каменное под Грязями. Есть у кого ещё такие приколы? Или только у меня и у жены?», — говорится в одном из постов в соцсетях.



Мы проверили свои устройства и обнаружили, что по данным геолокации также находимся в Грязинском районе.

Подобные ошибки геопозиционирования несколько раз фиксировались в Москве. Например, накануне празднования Дня Победы в 2023 году.

Тогда такие ошибки объясняли работой «глушилок» GPS для обеспечения безопасности праздника.   
В мае 2023 года представитель «Яндекса» рассказал изданию РБК, что сбои в работе GPS влияют вообще на все сервисы — от навигационных приложений до фитнес-браслетов, но не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов. Приложения с определением геопозиции получают уже готовую ошибочную информацию от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую.

Добавим, что с начала этой недели фиксируются множественные сбои в работе интернет-сервисов. Роскомнадзор объяснил их DDOS-атакой на отечественных операторов связи. Сбои фиксировались и вчера вечером: портал Сбой.рф зафиксировал рост числа жалоб на работу мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber. 

Сегодня же стало известно об ограничении доступа к ранее общедоступной системе видеонаблюдения области.
геолокация
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Комментарии (23)

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Сначала новые
Дмитрий
9 минут назад
Если вы заблудились в лесу, а компаса под рукой нет, дождитесь осени - птицы полетят на юг.
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vlad
сегодня, 21:39
Сейчас девушки без смартфона, который держат перед собой, никуда добраться не смогут.
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да уж
сегодня, 21:25
Сразу стали все беспомощными...
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роман
сегодня, 20:42
я сегодня на камазе 110 летел, по самовнушение хотя в липецком районе ехал 20ть
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Дима
сегодня, 19:46
И сколько это будит...длиться
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Комсомолец
сегодня, 19:17
То ли еще будет!
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Умный
сегодня, 18:13
Хорошо что так, в Воронеже вообще ничего не работает...
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Киса
59 минут назад
В Ярославле, в Москве тоже не работают. Ездили по наитию и по звёздам.
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Агафон
сегодня, 18:07
Будем теперь пальцем показывать куды идти как в стародавние времена.
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Animal Planet.
сегодня, 18:20
Я даже согласен без ютуба сидеть,хотя рутуб меня сегодня взбесил,лишь бы не было того что было.
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Коммунист
сегодня, 19:29
Я даже согласен без ютуба сидеть,хотя рутуб меня сегодня взбесил,лишь бы не было того что было. Я не согласен без Ютуба сидеть. Это какой то совок
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Просто Саша
сегодня, 17:20
проверил по карте яндекс. геолокация верная, проверил по карте гугл, вместо Липецкая после долгого поиска я оказался в Большом Самовце Грязинского района
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Йцукен
сегодня, 18:43
У яндекса привязка не только к спутникам. Поэтому он вам реально показывает где вы.
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дед
сегодня, 17:13
Как же мы теперь без геолокации,как жить дальше,теперь и дорогу в пятёрочку не найдешь...
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Ржунимагу
сегодня, 18:54
Продукты в Пятерочке самостоятельно материализуются?
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777
сегодня, 18:10
Сарказм не уместен, чтобы в ту самую пятерочку жратву привезли, тоже геолокация нужна...
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старый
сегодня, 20:46
Сарказм не уместен, чтобы в ту самую пятерочку жратву привезли, тоже геолокация нужна... До геолокации,все водители пользовались картами,и все точки находили.
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Водила со стажем
сегодня, 18:27
Сарказм не уместен, чтобы в ту самую пятерочку жратву привезли, тоже геолокация нужна... Я в шоке...
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