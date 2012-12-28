Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Происшествия
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сегодня, 12:03
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Липчане сообщают о сбое в системе геолокации
Вместо Липецка геопозиция оказывается в Грязинском районе.
«Все приложения связанные с геолокацией, 2Гис, Яндекс-такси и google-карты и прочие, не могут нормально определить моё местоположение, и вместо Сокола показывают Большой Самовец или Каменное под Грязями. Есть у кого ещё такие приколы? Или только у меня и у жены?», — говорится в одном из постов в соцсетях.
Мы проверили свои устройства и обнаружили, что по данным геолокации также находимся в Грязинском районе.
Подобные ошибки геопозиционирования несколько раз фиксировались в Москве. Например, накануне празднования Дня Победы в 2023 году.
Тогда такие ошибки объясняли работой «глушилок» GPS для обеспечения безопасности праздника.
В мае 2023 года представитель «Яндекса» рассказал изданию РБК, что сбои в работе GPS влияют вообще на все сервисы — от навигационных приложений до фитнес-браслетов, но не имеют отношения к инфраструктуре самих интернет-сервисов. Приложения с определением геопозиции получают уже готовую ошибочную информацию от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую.
Добавим, что с начала этой недели фиксируются множественные сбои в работе интернет-сервисов. Роскомнадзор объяснил их DDOS-атакой на отечественных операторов связи. Сбои фиксировались и вчера вечером: портал Сбой.рф зафиксировал рост числа жалоб на работу мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber.
Сегодня же стало известно об ограничении доступа к ранее общедоступной системе видеонаблюдения области.
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