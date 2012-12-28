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49 минут назад
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Липецкий психолог рассказала о приемах мошенников — сотрудников особых центров социальной разведки

По мнению Любови Заевой, именно они обманывают россиян.

Психолог Любовь Заева уверена — жертвам мошенничеств звонят хорошо подготовленные сотрудники особых центров социальной разведки. Называется эта система подготовки SOCMINT — работа по сбору и сортировке данных, определение точек входа в зону конфиденциальности. Сотрудники спецслужб, силовых структур и СБ во всех странах давно используют эту систему в корпоративных или политических целях.

На руку мошенникам и то, что часть населения России находится в состоянии стрессовой травмы. Вспомните себя, бывает ведь в последнее время, прислушиваетесь — воздушная тревога завыла или просто мотоциклист проехал?

— Во время травматического напряжения часть нашей ментальной функции и психической переработки снижается. На языке психоаналитиков это называется тестированием реальности. На деле выражается в состоянии, когда вроде бы умный, образованный, логично рассуждающий человек вдруг делает странные для себя поступки. Ну, или ловит себя на состоянии «подтупливания». С точки зрения внутренней защиты от травматической реальности и сложной психической работы это нормально. Но в этом состоянии человек уязвим. Для инфекций, надрывов, конфликтов, антилогики и токсичных контактов, — говорит Любовь Заева.

В социальной разведке работают три группы. Одна собирает информацию по соцсетям для баз данных. Вторая занимается прозвоном и взлом баз данных, скачиванием персональной информации. Третья группа рассылает липовые СМС от госуслуг, банков, звонит и даже выходит на видеосвязь. Эту группу Любовь Заева назвала группой психзахвата, информационным СОБРом. Таким образом, выстраивается цепочка: контакт-аффект-помощь.

Жертве сообщают о некоем реальном враге — мошенниках, у которых есть сообщники (сотрудники банка, госуслуг, поликлиники, суда). Их надо вычислить, чтобы обезопасить себя. И жертва погружается в тотальное расщепление на «плохих» и «хороших», а психика в травме нуждается в «руководителе», поэтому мошенники всегда четко дают жертве указания.

— Скорость коммуникации должна гасить мышление. То есть сначала страх, тревога, чувство вины разгоняются, затем гасятся: «Успокойтесь, мы вам поможем». Для них важно, чтобы жертва все время была на связи. Ей не дают возможности опомниться, выйти из зоны влияния. Происходит своего рода «цыганский гипноз», — поясняет Любовь Заева.

Мошенники всегда стараются изолировать жертву и не дать ей с кем-то связаться. Запомните, реальному сотруднику банка, врачу или милиционеру все равно, если вы кому-то захотите перезвонить. Им также все равно, если вы заявите, что записываете разговор, только мошенники начнут волноваться.

Есть немало людей, которые хотят сами «развести» мошенников. Вступая в разговор, они считают, что отнимают у мошенников время, которое те мог бы потратить на «развод» менее внимательного человека. Психолог не рекомендует этого делать.

Мошенникам доставляет удовольствие переиграть таких людей. Звонок из сегодняшнего дня может быть связан со звонком или сообщением недельной давности. Жертва даже не догадается, что ее первые реакции уже отследили и внесли в базу психотеррористов, сделав соответствующие пометки о ее психологических особенностях — любопытен, склонен к испытаниям и конкурентной борьбе.

Психолог особо обратила внимание на то, что если так уж получилось и вы стали жертвой мошенников, надо все хорошо осмыслить. Это не конец жизни, а новый опыт.

Фото: из личного архива Любови Заевой
мошенники
писихолог
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Комментарии (2)

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Как гость
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Гость
37 минут назад
Простые три слова, куда они у меня всегда идут, и психологическая помощь нужна им самим))
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Патриот
43 минуты назад
После вопроса "Чей Крым?" все мошенники быстро исчезают.
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