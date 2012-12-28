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Общество
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16 минут назад
Установку памятника Теперику и Белану перенесли на ноябрь
Первоначально его собирались открыть к 25-летию со дня гибели омоновцев.
Напомним, в 2023 году семья Андрея Теперика предложила установить к 25-летию со дня его гибели и гибели Эударда Белана памятный знак. Первоначально его планировали открыть 5 сентября.
«Администрация города выделяет дополнительные средства для благоустройства городского пространства. Мы решили, что лучше сделать отлично, чем хорошо. Это будет не просто установка памятника. Это будет уютное городское пространство с лавочками вокруг памятника, где люди смогут прийти с детьми, ознакомиться с подвигами Героев», — рассказала Алина Теперик.
Сам памятник еще находится в процессе производства.
Омоновцы Андрей Теперик и Эдуард Белан погибли в 1999 году во время нападения боевиков на Дагестан. При обороне села Новолакское Андрей Теперик в критический момент боя вызвал огонь на себя, прикрыв раненных товарищей. Врач-хирург Эдуард Белан был захвачен боевиками и зверски убит.
Указом президента Российской Федерации Теперик и Белан посмертно удостоены медали «Золотая Звезда» и звания Герой Российской Федерации. Имена омоновцев носят две липецкие улицы. Кроме того имя Андрея Теперика присвоено средней школе № 25, в которой он учился, а имя Эдуарда Белана Липецкому областному детскому дому.
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