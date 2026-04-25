Субботник в Липецке: не только уборка, но и выбор объектов для благоустройства

25 апреля Липецк присоединился к Всероссийскому субботнику, организованному при поддержке Минстроя России.

Субботник был посвящён нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Его цель — наведение порядка во дворах и общественных пространствах и вовлечение граждан в принятие решений по благоустройству своих городов.В Липецке основная активность развернулась во дворах многоквартирных домов. И. о. мэра Липецка Светлана Бедрова побывала в двух из них, где работы шли наиболее организованно: на улице Кривенкова, 3, и улице Лутова, 6.На улице Лутова жители домов № 6 и № 2 убирали прошлогоднюю листву, красили ограждения и скамейки. В общем дворе этих домов проводилось благоустройство, и субботник стал логичным продолжением заботы о созданной инфраструктуре. Добавим, что субботник проходил в каждом дворе этого района, в народе по-старинке называемом «Манежем».На Лутова, 6, местная управляющая компания провела в честь субботника целый праздник. Жителей Манежа угостили пирогами и пирожками, горячим чаем. Ансамбль русской песни «Народные напевы» и детский коллектив из музыкальной школы № 10 «Жемчужинка» устроили концерт.— С удовольствием сегодня приехала к вам, тем более что у вас не только чисто, но ещё и очень вкусно и тепло, несмотря на такую не очень зажигательную погоду. Я хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы неравнодушны, за то, что вы вышли сегодня из своих тёплых домов на улицу, чтобы сделать город чище, чтобы сделать то место, где мы живём, уютнее, и нам было приятно ходить по этим улицам. Большое спасибо и организаторам субботника и праздника, управляющей компании за участие в таком прекрасном деле, — обратилась к липчанам Светлана Бедрова.Ключевая особенность нынешнего субботника — его совмещение с механизмом прямого участия граждан в благоустройстве. До 12 июня в Липецкой области, как и во всех субъектах Федерации, проводится голосование по выбору объектов, в которых за счёт федерального центра будет проводиться благоустройство.Мэрия Липецка сформировала список из 15 локаций, которые выбраны из 90 предложений, поступивших от горожан. Финансирование получат только пять объектов, набравших наибольшее количество голосов.Среди претендентов — Нижний парк, где предлагают создать площадку для выгула собак, Молодёжный парк, который хотят дополнить современными зонами для активного отдыха. К уже благоустроенным локациям относится и дубовая аллея в «Университетском», где предложили снести мёртвые деревья, установить лавочки, урны и фонари.В числе объектов голосования — обустройство пяти пешеходных зон: у 54-й школы (дорожки и освещение), на улице Фрунзе, 14 (замена тротуарной плитки, малые архитектурные формы, освещение), на улице Московской, 41 (асфальтированные дорожки на месте народных троп), на улице Геологической, 2а и 2б (освещение и малые архитектурные формы). В списке также значатся обновление спортивного сквера в 15-м микрорайоне, 12, строительство освещённой пешеходной дорожки на осевом для 24-го микрорайона бульваре Шубина и новой пешеходной зоны на улице Коцаря.Можно отдать голос за обновление скверов имени Полины Осипенко и на улице Рубена Ибаррури, 1а, за создание уютного места отдыха на улице Генерала Маргелова. Также в перечне — создание сквера у пруда «Кирпичка» на улице Папина, правда, с оговоркой: прежде необходимо прекратить сброс сточных вод в уже мёртвый водоём.Проголосовать за объекты благоустройства 2026–2027 годов можно на портале «Госуслуги» до 12 июня 2026 года включительно. Из 15 локаций после подведения итогов будут отобраны пять победителей с последующим финансированием.Это голосование важно и для жителей «Манежа», ведь среди объектов есть и их дворы: у домов № 15 и 17 по улице 50 лет НЛМК предлагается проложить дорожки, провести озеленение, установить лавочки и смонтировать хорошее освещение.