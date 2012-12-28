На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.
Столбик термометра поднимется до 30-32 градусов, день пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах Айвазовского, 7; Гоголя, 39, 41, 60; Горького, 1; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Коммунальной, 14, 14а; Крылова, 63, 63а; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20, 33; Октябрьской, 74; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Писарева, 8а, 2а, 2б, 22; Ушинского, 10, 10а, 10б, 10в, 10г; Центральной, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 ,19, 20, вл. 1, 21, 21а, 43, 180; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; на площади Торговой, 2, 4; на проспекте Победы, 22, 22а; на бульваре Есенина, 6, 8, 10; в переулке Балакирева, 1.
В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах У.Громовой и Яблочкина.
Отключение света
С 8:00 до 18:00 из-за ремонта сетей обесточат улицы ул. 9-го Мая, 40 лет Советской Армии, В.Скороходова, Котовского, Мичурина, Неделина, Фрунзе, Энергостроителей, проспект Мира, а с 14:00 до 18:00 – улицы В.Терешковой и Гагарина.
Пробки
Понедельник – день тяжёлый, и заторы на дорогах его не облегчают. Пробки начались с раннего утра, следить на ними можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях, которые помогут построить оптимальный маршрут.
Изменения в движении
С сегодняшнего дня закрывают въезд в микрорайон «Европейский» со стороны улицы Минской. Причина – работы по обустройству четырёхполосной дороги.
Неудобства продлятся до 15 сентября. Объехать закрытый участок можно будет по улице Кривенкова. Автомобилистам советуют заранее выбрать альтернативные маршруты.
Во двор!
Для кого-то неделя начинается с работы, а для кого-то – с веселья. Музыка, конкурсы и танцы сегодня ждут жителей дома на улице Стаханова, 8а и их ближайших соседей. В 17:00 у них во дворе пройдут мероприятия полюбившегося липчанам проекта «Всей семьёй во двор» (0+).
Шахматы
Культурных событий сегодня немного, но есть спортивные. Например, стартует первенство области по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек (6+).
Какому бизнесу дадут льготы
Перечень приоритетных проектов установили постановлением правительства Липецкой области. Вошедшие в него виды бизнеса смогут оформить льготные займы в областном Фонде поддержки МСП под половину ключевой ставки ЦБ, т.е. за 9%.
На помощь могут рассчитывать предприниматели и предприятия из обрабатывающей сферы, гостиницы, общепит, садоводства, развозная в отдаленных населенных пунктах, креативные индустрии, кинематография, спорт, а также ремесленные производства и народные художественные промыслы.
Цифровая подпись
И ещё одна мера поддержки предпринимателей – быстрое оформление электронной цифровой подпись (ЭЦП) в центрах «Мой бизнес».
Услугой могут воспользоваться предприятия и ИП, самозанятые, физические лица, применяющие налог на профессиональный доход. Преимущества ЭЦП очевидны: Документы подписываются и отправляются моментально, сделки можно осуществлять в режиме on-line.
Иностранные языки
4 из 10 липчан хотели бы выучить английский язык, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob.
41% липчан хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский, им хотели бы овладеть 13%. Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 6% опрошенных. По 4% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 2% — на испанском, 1% — на арабском.
12% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу». Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.
Любопытно, что с увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый респондент с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.
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