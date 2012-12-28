Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

Столбик термометра поднимется до 30-32 градусов, день пройдёт без существенных осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах Айвазовского, 7; Гоголя, 39, 41, 60; Горького, 1; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Коммунальной, 14, 14а; Крылова, 63, 63а; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20, 33; Октябрьской, 74; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Писарева, 8а, 2а, 2б, 22; Ушинского, 10, 10а, 10б, 10в, 10г; Центральной, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 ,19, 20, вл. 1, 21, 21а, 43, 180; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; на площади Торговой, 2, 4; на проспекте Победы, 22, 22а; на бульваре Есенина, 6, 8, 10; в переулке Балакирева, 1.













В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах У.Громовой и Яблочкина.





Отключение света

С 8:00 до 18:00 из-за ремонта сетей обесточат улицы ул. 9-го Мая, 40 лет Советской Армии, В.Скороходова, Котовского, Мичурина, Неделина, Фрунзе, Энергостроителей, проспект Мира, а с 14:00 до 18:00 – улицы В.Терешковой и Гагарина.



















Пробки

С сегодняшнего дня закрывают въезд в микрорайон «Европейский» со стороны улицы Минской. Причина – работы по обустройству четырёхполосной дороги.









Во двор!







Для кого-то неделя начинается с работы, а для кого-то – с веселья. Музыка, конкурсы и танцы сегодня ждут жителей дома на улице Стаханова, 8а и их ближайших соседей. В 17:00 у них во дворе пройдут мероприятия полюбившегося липчанам проекта «Всей семьёй во двор» (0+).









Культурных событий сегодня немного, но есть спортивные. Например, стартует первенство области по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек (6+).













Перечень приоритетных проектов установили постановлением правительства Липецкой области. Вошедшие в него виды бизнеса смогут оформить льготные займы в областном Фонде поддержки МСП под половину ключевой ставки ЦБ, т.е. за 9%.







На помощь могут рассчитывать предприниматели и предприятия из обрабатывающей сферы, гостиницы, общепит, садоводства, развозная в отдаленных населенных пунктах, креативные индустрии, кинематография, спорт, а также ремесленные производства и народные художественные промыслы.















И ещё одна мера поддержки предпринимателей – быстрое оформление электронной цифровой подпись (ЭЦП) в центрах «Мой бизнес».





Услугой могут воспользоваться предприятия и ИП, самозанятые, физические лица, применяющие налог на профессиональный доход. Преимущества ЭЦП очевидны: Документы подписываются и отправляются моментально, сделки можно осуществлять в режиме on-line.



















Иностранные языки





4 из 10 липчан хотели бы выучить английский язык, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob.





41% липчан хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский, им хотели бы овладеть 13%. Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 6% опрошенных. По 4% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 2% — на испанском, 1% — на арабском.















12% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу». Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.

Любопытно, что с увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый респондент с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.





В промежутке с 8:00 до 18:00 отключение электричества на срок до 3-х часов ждёт улицы Баумана, Береговую, Кузнечную, Огородную, Родниковую, Ситовскую, Цемзаводскую, проезд Петровский, садоводческие товарищества «Металлург 2», «Сокол-3».Понедельник – день тяжёлый, и заторы на дорогах его не облегчают. Пробки начались с раннего утра, следить на ними можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях, которые помогут построить оптимальный маршрут.Неудобства продлятся до 15 сентября. Объехать закрытый участок можно будет по улице Кривенкова. Автомобилистам советуют заранее выбрать альтернативные маршруты.Необычным является выбор места проведения соревнований – средняя школа №18, что в 28-м микрорайоне (ул. Л.Кривенкова, 25).Узнать дополнительную информацию можно в социальных сетях Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Проконсультируют и помогут в оформлении документов в центре «Мой Бизнес» В Липецке на улице Кузнечной, 8.Для оформления необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, 8. Центр оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Дополнительная информация по телефону: 8 (800) 301-7675.