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Кто же такие бананы есть будет?
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В Левобережье крупный пожар
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Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Происшествия
В Липецкой области наблюдали Северное сияние – шестой раз за год
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Общество
В Липецкой области сухо и до +33
Погода в Липецке
Читать все
Общество
1241
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день недели.

Жара

Столбик термометра поднимется до 30-32 градусов, день пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в отдельных домах на улицах Айвазовского, 7; Гоголя, 39, 41, 60; Горького, 1; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Коммунальной, 14, 14а; Крылова, 63, 63а; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20, 33; Октябрьской, 74; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Писарева, 8а, 2а, 2б, 22; Ушинского, 10, 10а, 10б, 10в, 10г; Центральной, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 ,19, 20, вл. 1, 21, 21а, 43, 180; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; на площади Торговой, 2, 4; на проспекте Победы, 22, 22а; на бульваре Есенина, 6, 8, 10; в переулке Балакирева, 1.

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В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах У.Громовой и Яблочкина.

Отключение света

С 8:00 до 18:00 из-за ремонта сетей обесточат улицы ул. 9-го Мая, 40 лет Советской Армии, В.Скороходова, Котовского, Мичурина, Неделина, Фрунзе, Энергостроителей, проспект Мира, а с 14:00 до 18:00 – улицы В.Терешковой и Гагарина.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 отключение электричества на срок до 3-х часов ждёт улицы Баумана, Береговую, Кузнечную, Огородную, Родниковую, Ситовскую, Цемзаводскую, проезд Петровский, садоводческие товарищества «Металлург 2», «Сокол-3».

Пробки

Понедельник – день тяжёлый, и заторы на дорогах его не облегчают. Пробки начались с раннего утра, следить на ними можно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях, которые помогут построить оптимальный маршрут.


Изменения в движении

С сегодняшнего дня закрывают въезд в микрорайон «Европейский» со стороны улицы Минской. Причина – работы по обустройству четырёхполосной дороги.

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Неудобства продлятся до 15 сентября. Объехать закрытый участок можно будет по улице Кривенкова. Автомобилистам советуют заранее выбрать альтернативные маршруты.

Во двор!

Для кого-то неделя начинается с работы, а для кого-то – с веселья. Музыка, конкурсы и танцы сегодня ждут жителей дома на улице Стаханова, 8а и их ближайших соседей. В 17:00 у них во дворе пройдут мероприятия полюбившегося липчанам проекта «Всей семьёй во двор» (0+).

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Шахматы

Культурных событий сегодня немного, но есть спортивные. Например, стартует первенство области по шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек (6+).

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Необычным является выбор места проведения соревнований – средняя школа №18, что в 28-м микрорайоне (ул. Л.Кривенкова, 25).

Какому бизнесу дадут льготы

Перечень приоритетных проектов установили постановлением правительства Липецкой области. Вошедшие в него виды бизнеса смогут оформить льготные займы в областном Фонде поддержки МСП под половину ключевой ставки ЦБ, т.е. за 9%.

На помощь могут рассчитывать предприниматели и предприятия из обрабатывающей сферы, гостиницы, общепит, садоводства, развозная в отдаленных населенных пунктах, креативные индустрии, кинематография, спорт, а также ремесленные производства и народные художественные промыслы.

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Узнать дополнительную информацию можно в социальных сетях Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Проконсультируют и помогут в оформлении документов в центре «Мой Бизнес» В Липецке на улице Кузнечной, 8.

Цифровая подпись

И ещё одна мера поддержки предпринимателей – быстрое оформление электронной цифровой подпись (ЭЦП) в центрах «Мой бизнес».

Услугой могут воспользоваться предприятия и ИП, самозанятые, физические лица, применяющие налог на профессиональный доход. Преимущества ЭЦП очевидны: Документы подписываются и отправляются моментально, сделки можно осуществлять в режиме on-line.

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Для оформления необходимо обратиться в центр «Мой бизнес» Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, 8. Центр оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Дополнительная информация по телефону: 8 (800) 301-7675.

Иностранные языки

4 из 10 липчан хотели бы выучить английский язык, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob.

41% липчан хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский, им хотели бы овладеть 13%. Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 6% опрошенных. По 4% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 2% — на испанском, 1% — на арабском.

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12% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу». Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.
Любопытно, что с увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый респондент с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Дорогие липчане! Понедельник – день тяжёлый, но не стоит забывать и о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Ссёлки
9 минут назад
У нас школьники только матом разговаривают,особенно школьницы.Бескультурье полное.
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Электорат
23 минуты назад
Доброе утро нашим сладеньким депутатам!
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Вот так
55 минут назад
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал. Ленин "Они-то" как раз все его знали и учили Перестали уважать свою историю, и нас перестали уважать
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Гость
сегодня, 08:03
Ну так, что за салют был в субботу??? Кто с дуба рухнул???
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