На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 19 августа станут плановые ремонтные работы на сетях – неудобства затронут потребителей двух десятков улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 10 по бульвару Есенина, № 14, 14а, 16, 18, 20, 33 по улице Неделина, №№ 10, 10а, 10б, 10в, 10г по улице Ушинского, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, № 7 по улице Айвазовского, №№ 22, 22а по проспекту Победы, №№ 39, 41, 60 по улице Гоголя, № 1 в переулке Балакирева, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ вл.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 43, 180 по улице Центральной, №№ 2а, 2б, 8а, 22 по улице Писарева, № 1 по улице Горького, №№ 2, 4 на площади Торговой, №№ 14, 14а на площади Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской, также частный сектор улиц Громовой, Яблочкина. Воду для питья подвезут по адресам: бульвар Есенина, 6, улица Неделина, 33, улица Ушинского, 10, улица Доватора, 8, улица Центральная, 8, площадь Коммунальная, 3. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 19 августа плановые ремонтные работы на своих сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом столкнутся (не более трех часов для отдельного домовладения) потребители на улицах Кузнечной, Береговой, Скороходова, Баумана, Огородной, Родниковой, Ситовской, Скороходова (в Ситовке), Цемзаводской, по Петровскому проезду, в садоводчествах «Металлург-2», «Речное», «Сокол-3», на насосной станции. С 14:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Терешковой, Гагарина. С 08:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат проспект Мира, улицы 9 Мая, Энергостроителей, 40 лет Советской, Армии, Скороходова, Фрунзе, Мичурина, Котовского, Неделина.