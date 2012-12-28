Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Левобережье крупный пожар
Происшествия
Кто же такие бананы есть будет?
Общество
В Липецкой области — меньше новорожденных
Общество
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Происшествия
Жара наступает: в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
В августе охота перевесить мне календарь на кухне цифрами к стене
Неделя 48
В районах Сырского рудника и Студёнок отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области наблюдали Северное сияние – шестой раз за год
Общество
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
В Липецкой области — меньше новорожденных
Общество
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Происшествия
В районах Сырского рудника и Студёнок отключат холодную воду
Общество
В августе охота перевесить мне календарь на кухне цифрами к стене
Неделя 48
В Левобережье крупный пожар
Происшествия
Житель Грязинского района наладил в Интернете бизнес по продаже несуществующих автозапчастей
Происшествия
Жара наступает: в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
В Липецкой области наблюдали Северное сияние – шестой раз за год
Общество
В Липецкой области сухо и до +33
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
489
сегодня, 16:20

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 19 августа станут плановые ремонтные работы на сетях – неудобства затронут потребителей двух десятков улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 10 по бульвару Есенина, № 14, 14а, 16, 18, 20, 33 по улице Неделина, №№ 10, 10а, 10б, 10в, 10г по улице Ушинского, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, № 7 по улице Айвазовского, №№ 22, 22а по проспекту Победы, №№ 39, 41, 60 по улице Гоголя, № 1 в переулке Балакирева, №№ 63, 63а по улице Крылова, №№ вл.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 43, 180 по улице Центральной, №№ 2а, 2б, 8а, 22 по улице Писарева, № 1 по улице Горького, №№ 2, 4 на площади Торговой, №№ 14, 14а на площади Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской, также частный сектор улиц Громовой, Яблочкина. Воду для питья подвезут по адресам: бульвар Есенина, 6, улица Неделина, 33, улица Ушинского, 10, улица Доватора, 8, улица Центральная, 8, площадь Коммунальная, 3. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 19 августа плановые ремонтные работы на своих сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом столкнутся (не более трех часов для отдельного домовладения) потребители на улицах Кузнечной, Береговой, Скороходова, Баумана, Огородной, Родниковой, Ситовской, Скороходова (в Ситовке), Цемзаводской, по Петровскому проезду, в садоводчествах «Металлург-2», «Речное», «Сокол-3», на насосной станции. С 14:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Терешковой, Гагарина. С 08:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат проспект Мира, улицы 9 Мая, Энергостроителей, 40 лет Советской, Армии, Скороходова, Фрунзе, Мичурина, Котовского, Неделина.
Отключение воды
отключение света
0
0
2
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru