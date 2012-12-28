Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Происшествия
41
10 минут назад
Взрывы под Липецком: пиротехники уничтожают остатки БПЛА
Работа взрывотехников продолжится и завтра.
«Сегодня и завтра липчане и жители Липецкого района могут слышать хлопки и звуки, похожие на взрывы. Обращаем внимание, что нет причин для беспокойства. Работают взрывотехники — обезвреживают найденные фрагменты БПЛА, атаке которых регион подвергся несколько дней назад», — сообщило правительство региона.
По данным Минобороны, во время атаки 9 августа под Липецком были подавлены и сбиты 19 БПЛА.
0
0
0
0
0
Комментарии