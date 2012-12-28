Взрывы под Липецком: пиротехники уничтожают остатки БПЛА

Работа взрывотехников продолжится и завтра.

Правительство области объяснило взрывы, которые липчане слышали вчера вечером и сегодня днем: уничтожаются фрагменты БПЛА, подавленных во время ночной атаки 9 августа. Работа взрывотехников продолжится и завтра.«Сегодня и завтра липчане и жители Липецкого района могут слышать хлопки и звуки, похожие на взрывы. Обращаем внимание, что нет причин для беспокойства. Работают взрывотехники — обезвреживают найденные фрагменты БПЛА, атаке которых регион подвергся несколько дней назад», — сообщило правительство региона.По данным Минобороны, во время атаки 9 августа под Липецком были подавлены и сбиты 19 БПЛА.