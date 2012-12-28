В Липецкой области дожди, грозы и до +32

14 июля атмосферные фронты начнут смещаться – в Липецкой области повсеместно пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. 15 июля кратковременные дожди возможны лишь местами. 16 июля существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, ночью чукть слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек, при грозах местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +16 до +21 градусов, днем – от +27 до +32.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +18 до +20 градусов, днем сильная жара – от +28 до +30 градусов.День 14 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 9 градусов тепла.