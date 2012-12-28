Инфляция в Липецкой области возросла в июле до 8,6%

Основная причина роста цен – более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов.

Годовая инфляция в Липецкой области возросла в июле до 8,57% после 7,75% в июне. При этом в ЦФО и по России в целом годовая инфляция также увеличилась и составила 9,45% и 9,13% соответственно.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, основная причина роста цен – более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов. Кроме того, цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в это время года. Также ускорение инфляции в регионе связано с ростом издержек производителей продовольственных товаров. Высокое инфляционное давление формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. При этом рост цен на непродовольственные товары снизился.Так, в Липецкой области годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 9,23% в июле с 8,77% в июне. В это же время в России рост цен на продовольствие замедлился.В июле 2024 года цены на картофель росли сильнее, а огурцы дешевели не так заметно, как в прошлом году. Причина – рост издержек производителей из-за аномальных погодных условий летом этого года. Кроме того, выросли затраты на оплату труда в условиях нехватки персонала. В результате в июле текущего года цены на огурцы и картофель росли в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.Выросли расходы на корма, топливо и оплату труда у производителей и переработчиков молочной продукции. Предприятия перенесли издержки в цены. Также повысились цены на молочную продукцию у страны-поставщика. Поэтому в июле сливочное масло и молоко дорожали сильнее в годовом выражении, чем в июне.В июле 2024 годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился и составил 7,18% после 7,26% в июне.В России увеличились производство и ассортимент отечественных лекарств. Как итог – их предложение расширилось. В результате цены на медикаменты в июле росли в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее.Расширилось предложение новых импортных и отечественных автомобилей на рынке. Это произошло из-за роста производства на российских автозаводах и импорта китайских автомобилей. Как результат – в июле цены на новые автомобили в годовом выражении росли не так быстро, как в прошлом месяце.Годовой темп прироста цен на услуги в регионе вырос до 9,61% в июле после 6,85% месяцем ранее.С 1 июля 2024 года проведена индексация тарифов на коммунальные услуги. В июле прошлого года тарифы не менялись, так как индексация была проведена досрочно в декабре 2022 года. В результате в июле этого года цены на услуги ЖКХ в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в июне.Базовая инфляция в Липецкой области в июле практически не изменилась и сложилась на уровне 7,87% (в июне – 7,84%), что ниже общего уровня инфляции в регионе (8,57%).В июле 2024 года годовая инфляция в России выросла до 9,13%. Текущая инфляция с учетом сезонности была выше, чем в июне.