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742
сегодня, 13:38
19

Инфляция в Липецкой области возросла в июле до 8,6%

Основная причина роста цен – более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов.

Годовая инфляция в Липецкой области возросла в июле до 8,57% после 7,75% в июне. При этом в ЦФО и по России в целом годовая инфляция также увеличилась и составила 9,45% и 9,13% соответственно.

Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, основная причина роста цен – более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов. Кроме того, цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в это время года. Также ускорение инфляции в регионе связано с ростом издержек производителей продовольственных товаров. Высокое инфляционное давление формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. При этом рост цен на непродовольственные товары снизился.

Так, в Липецкой области годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился до 9,23% в июле с 8,77% в июне. В это же время в России рост цен на продовольствие замедлился.

В июле 2024 года цены на картофель росли сильнее, а огурцы дешевели не так заметно, как в прошлом году. Причина – рост издержек производителей из-за аномальных погодных условий летом этого года. Кроме того, выросли затраты на оплату труда в условиях нехватки персонала. В результате в июле текущего года цены на огурцы и картофель росли в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.

Выросли расходы на корма, топливо и оплату труда у производителей и переработчиков молочной продукции. Предприятия перенесли издержки в цены. Также повысились цены на молочную продукцию у страны-поставщика. Поэтому в июле сливочное масло и молоко дорожали сильнее в годовом выражении, чем в июне.

В июле 2024 годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился и составил 7,18% после 7,26% в июне.

В России увеличились производство и ассортимент отечественных лекарств. Как итог – их предложение расширилось. В результате цены на медикаменты в июле росли в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее.

Расширилось предложение новых импортных и отечественных автомобилей на рынке. Это произошло из-за роста производства на российских автозаводах и импорта китайских автомобилей. Как результат – в июле цены на новые автомобили в годовом выражении росли не так быстро, как в прошлом месяце.

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе вырос до 9,61% в июле после 6,85% месяцем ранее.

С 1 июля 2024 года проведена индексация тарифов на коммунальные услуги. В июле прошлого года тарифы не менялись, так как индексация была проведена досрочно в декабре 2022 года. В результате в июле этого года цены на услуги ЖКХ в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в июне.

Базовая инфляция в Липецкой области в июле практически не изменилась и сложилась на уровне 7,87% (в июне – 7,84%), что ниже общего уровня инфляции в регионе (8,57%).

В июле 2024 года годовая инфляция в России выросла до 9,13%. Текущая инфляция с учетом сезонности была выше, чем в июне.
 
инфляция
цены
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Инфляция
сегодня, 19:32
появляется не сама по себе ,она рукотворная !
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Дух Егора Гайдара
сегодня, 19:48
Да не может такого быть!
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Блин горелый
сегодня, 19:10
Не может быть такая высокая инфляция в самом прекрасном регионе страны.
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Гость
сегодня, 19:02
Ни чего удивительного в этом нет в последнее 30 лет растут ставки по ипотеке кредитам растут цены растет инфляция растёт безработица но это ещё цветочки правительство наверняка придумает ещё что нибудь чтобы посадить народ в калошу
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Вадим
сегодня, 18:57
Так если "Основная причина роста цен – индексация коммунальных тарифов", то не индексируйте! И не будет роста цен :) Логично? А если коммунальщики индексируют, то пусть сами себе и платят, или пусть платят те, кто эту инфляцию создаёт. Собственники то здесь причём?
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Это
сегодня, 18:52
Это пишут те у кого зарплата от 200000 тыс им все равно какая инфляция. Которые у станка не стояли. Это те которые за счёт народа живут.
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Матрос Железняк
сегодня, 18:59
Буржуи что ли?
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Нервная мать
сегодня, 18:07
Инфляция по школьной тетрадке 18 листов скажу какая. В прошлом году тетрадь стоила 9.50 одна штука. А в этом году такая же точно 15.50. Вот и считайте. Там больше 50% будет прирост.
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Житель
сегодня, 17:10
ОЙ, а кто это сделал.....
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гость
сегодня, 16:08
Туман статистики: плюс туда, минус сюда, сравним с прошлым периодом, и что в итоге? Базовая инфляция в июле практически не изменилась. И так из месяца в месяц потоки никчемного вранья, как будто вещают не для липчан, а для жителей Луны.
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Все хорошо
сегодня, 15:46
Ничего страшного, инфляция за 2024 вырулит на 4%, максимум на 4,2%.
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Внушаемый
сегодня, 15:43
Инфляция от того что цены растут или цены растут от того что инфляция ?!Или все от Реалий сегодняшнего дня ?
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