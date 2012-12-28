На НЛМК прошел суперфинал летней серии интеллектуальных игр

На Новолипецком комбинате прошел суперфинал летней серии интеллектуальных игр для сотрудников «Металлургические вечера». В десяти играх поучаствовали более тысячи человек.

За звание самых умных среди металлургов боролись 10 команд, победивших в предыдущих играх. Традиционно, в турнире участвовали сборные из разных подразделений и команды, которые работают вместе. За победу боролись машиностроители, транспортники, прокатчики, энергетики и сотрудники других функциональных направлений.Команды демонстрировали знания в литературе, музыке и металлургии, кинематографии, отвечали на вопросы с подвохом. Так, к примеру, по видеофрагменту с описанием технологической цепочки нужно было определить, об изготовлении какого вида проката идет речь.— Мы часто играем в интеллектуальные игры и очень любим это делать. Наш секрет успеха заключается в том, чтобы слушать каждого игрока, находить взаимопонимание. Я очень рад, что эти игры пользуются популярностью. В этом году их много, как никогда, и я надеюсь, что после этого популярность игр возрастет еще больше и в рядах любителей интеллектуальных викторин прибавится больше наших коллег, — рассказал ведущий инженер ЦТАиЭО аглодоменного производства НЛМК, капитан команды «СамУМ» Григорий Блувштейн.По итогам шести туров финальной игры звание победителей суперфинала получила команда сотрудников функционального направления «Продажи», с говорящим названием «Победа». За первое место команде вручили сертификат на участие в парусной регате. Обладатели второго и третьего мест получили брендированные сувениры и гаджеты.«Металлургические вечера» на НЛМК проводят уже два года подряд. Это один из самых любимых форматов командных активностей среди работников комбината. За несколько дней после открытия регистрации команды занимают практически все слоты.