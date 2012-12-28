Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
По поводу лечения тяжелого раненого липецких врачей будет консультировать институт Бурденко
Общество
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53 минуты назад
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«Упавшее дерево месяц так и ждет свою жертву»
«Упавшее дерево спустя месяц так и ждёт свою жертву, кому упасть на голову. Нависая на пешеходном переходе», — написала Ольга Малюкова.
«Сотрудники управления главного смотрителя съездили на место, осмотрели дерево. В ближайшее время его уберут», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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