«Упавшее дерево месяц так и ждет свою жертву»

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Липчанка пожаловалась на дерево у кольца Трубного завода, по ее подсчетам, месяц назад у него частично отломилась огромная ветка (скорее часть дерева) и ее до сих пор никто не убрал.«Упавшее дерево спустя месяц так и ждёт свою жертву, кому упасть на голову. Нависая на пешеходном переходе», — написала Ольга Малюкова.«Сотрудники управления главного смотрителя съездили на место, осмотрели дерево. В ближайшее время его уберут», — сообщили в пресс-службе мэрии.