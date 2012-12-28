У 95% отдохнувших в лагерях детей отмечен выраженный оздоровительный эффект

В Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области подвели предварительные итоги летней оздоровительной кампании.

В ходе летней оздоровительной кампании в Липецкой области работали 493 детских оздоровительных учреждения, в том числе 14 стационарных загородных лагерей, 349 лагерей с дневным пребыванием, 86 лагерей труда и отдыха, 44 палаточных лагеря. В них побывали более 40 тысяч детей.«В течение всей лагерной кампании проводятся лабораторные исследования пищевых продуктов и готовых блюд, воды в разводящей сети, бассейнах, открытых водоемах, используемых для купания детей. Проведен контроль эффективности противоклещевых и дератизационных обработок. Проверены медицинские книжки работников лагерей. Лагеря обеспечены приборами для обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами. Во всех учреждениях усилен дезинфекционный режим. По предварительным данным, у 95% детей отмечен выраженный оздоровительный эффект», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.Сейчас продолжают работать 19 оздоровительных учреждений, включая все загородные оздоровительные лагеря, в которых отдыхают более трех тысяч детей.