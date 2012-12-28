Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева
На подготовку липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей
Общество
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сегодня, 10:51
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У 95% отдохнувших в лагерях детей отмечен выраженный оздоровительный эффект
В Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области подвели предварительные итоги летней оздоровительной кампании.
«В течение всей лагерной кампании проводятся лабораторные исследования пищевых продуктов и готовых блюд, воды в разводящей сети, бассейнах, открытых водоемах, используемых для купания детей. Проведен контроль эффективности противоклещевых и дератизационных обработок. Проверены медицинские книжки работников лагерей. Лагеря обеспечены приборами для обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами. Во всех учреждениях усилен дезинфекционный режим. По предварительным данным, у 95% детей отмечен выраженный оздоровительный эффект», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.
Сейчас продолжают работать 19 оздоровительных учреждений, включая все загородные оздоровительные лагеря, в которых отдыхают более трех тысяч детей.
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