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сегодня, 10:51
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У 95% отдохнувших в лагерях детей отмечен выраженный оздоровительный эффект

В Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области подвели предварительные итоги летней оздоровительной кампании.

В ходе летней оздоровительной кампании в Липецкой области работали 493 детских оздоровительных учреждения, в том числе 14 стационарных загородных лагерей, 349 лагерей с дневным пребыванием, 86 лагерей труда и отдыха, 44 палаточных лагеря. В них побывали более 40 тысяч детей.

«В течение всей лагерной кампании проводятся лабораторные исследования пищевых продуктов и готовых блюд, воды в разводящей сети, бассейнах, открытых водоемах, используемых для купания детей. Проведен контроль эффективности противоклещевых и дератизационных обработок. Проверены медицинские книжки работников лагерей. Лагеря обеспечены приборами для обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами. Во всех учреждениях усилен дезинфекционный режим. По предварительным данным, у 95% детей отмечен выраженный оздоровительный эффект», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.

Сейчас продолжают работать 19 оздоровительных учреждений, включая все загородные оздоровительные лагеря, в которых отдыхают более трех тысяч детей.
дети
лагерь
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Думаю
18 минут назад
Остальных у каво нет ,оздоровительного эффекта оставить ещё на месяц,пусть знают как отставать.
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дилетант
35 минут назад
при 95 % оздоровившихся детей можно закрывать большинство мед.учреждений ?
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злой
36 минут назад
Интересно, а как роспотребнадзор это отметил? Это как в рекламе, что корм для собак стал вкуснее!
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007
58 минут назад
Даааа конечно+ ротавирус и кошечка, +горло
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