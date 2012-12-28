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Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Общество
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сегодня, 16:39
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Открытое письмо архитекторов остается без ответа
В числе прочего авторы письма предлагали провести расширенный градостроительный Совет с участием историков, краеведов, представителей городского Совета депутатов и Общественной палаты, чтобы принять взвешенное решение по строительству на месте снесенной гостиницы.
Архитекторы получили от ведомств два ответа, которые, как они считают, «носят чисто информационный характер и не содержат ответов на поставленные в обращении вопросы». Им ответили вице-мэр Липецка Светлана Сурмий и начальник управления прокуратуры Липецкой области по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Чурсин.
Ответами авторы открытого письма не удовлетворены.
«Содержащиеся в письме прокуратуры ссылки на так называемые «Публичные или Общественные слушания» не совсем корректны, поскольку они проводятся фактически не публично, а скорее кулуарно, несмотря на снятые ковидные ограничения. По настоянию липецких чиновников на слушаниях по архитектуре и градостроительству отменено голосование участников слушаний, что давно превратило эти публичные слушания в фарс. Кроме того в результате проведения таких не совсем публичных слушаний при участии эксперта Союза архитекторов России и Общественной палаты города Липецка было подготовлено отрицательное заключение, обосновывающее невозможность строительства ЖК «Турист» на данной территории.
Но самое главное, что от администрации Липецкой области ответ на наше обращения, как это было с предыдущими нашими обращениями на эту тему, до сих пор не получен. Напоминаем, что наш полумиллионный город Липецк передал все полномочия в сфере архитектуры и градостроительства администрации Липецкой области, в органах архитектуры и градостроительства нет ни одного архитектора соответствующего стандарту профессии для выполнения этих функций. И даже у главного архитектора области нет архитектурного образования», — считают архитекторы.
Напомним, что в конце июля вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам городского Совета, что застройщик ЖК «Турист» еще не обращался в администрацию Липецка за разрешением на строительство. Проекта в полном объеме в мэрии также не видели, застройщик представил только эскиз.
— Понимая общественную значимость данной территории, мы ведем переговоры по архитектурному облику новостройки. Больше пока мы ничего сказать не могу, — заявила Светлана Сурмий.
Между тем рядом со снесенной гостиницей до сих пор зияет коммунальный раскоп, хотя работу у дома № 1 по площади Петра Великого должны были закончить 5 августа.
Первоначально причиной раскопок ресурсы мэрии назвали подключение к теплосети строящегося дома. А затем вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам горсовета, что раскопки — плановые, по замене тепловых сетей, и ведет их компания «Стройгарант48», подрядчик «Квадры».
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