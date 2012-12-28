Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Из Нижнего парка уберут морские контейнеры и установят аттракционы
Общество
Пропала собака по кличке Ириска: шпица схватили в ТРЦ «Европа» на глазах хозяйки
Происшествия
Собаку Ириску вернули хозяйке
Происшествия
Столкновение мотоцикла с грузовиком в Подгорном записал видеорегистратор
Происшествия
Липецкая вечЁрка: прыжок с 9 этажа, ночное сияние и поездка в Северную Корею
Общество
На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
Происшествия
В Липецке продают школу и больницу
Общество
В Подгорном мотоцикл врезался в стоящий грузовик: есть пострадавший
Происшествия
Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Общество
Три женщины получили травмы в столкновении автобуса и легковушки на Заводской площади
Происшествия
Читать все
50 000 абонентов газовой службы рискуют остаться с отключёнными плитами
Общество
Жители нескольких домов готовят коллективную жалобу на энергетиков
Общество
Открытое письмо архитекторов остается без ответа
Общество
Водитель въехавшей в бассейн «Шкоды» задержан
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Ссора сожителей на кухне закончилась поножовщиной
Происшествия
За 78,58 грамма пороха в гараже — три года условно
Происшествия
Траты липчан на бытовые услуги выросли на 9,3%
Экономика
В Липецкой области задержали похитителя часов
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +28
Погода в Липецке
Читать все
Общество
897
сегодня, 16:39
6

Открытое письмо архитекторов остается без ответа

Месяц назад члены липецкого архитектурного сообщества опубликовали открытое письмо, в котором требовали пересмотреть проект ЖК «Турист» на месте снесенной гостиницы.

В числе прочего авторы письма предлагали провести расширенный градостроительный Совет с участием историков, краеведов, представителей городского Совета депутатов и Общественной палаты, чтобы принять взвешенное решение по строительству на месте снесенной гостиницы.

Архитекторы получили от ведомств два ответа, которые, как они считают, «носят чисто информационный характер и не содержат ответов на поставленные в обращении вопросы». Им ответили вице-мэр Липецка Светлана Сурмий и начальник управления прокуратуры Липецкой области по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Чурсин.









Ответами авторы открытого письма не удовлетворены.

«Содержащиеся в письме прокуратуры ссылки на так называемые «Публичные или Общественные слушания» не совсем корректны, поскольку они проводятся фактически не публично, а скорее кулуарно, несмотря на снятые ковидные ограничения. По настоянию липецких чиновников на слушаниях по архитектуре и градостроительству отменено голосование участников слушаний, что давно превратило эти публичные слушания в фарс. Кроме того в результате проведения таких не совсем публичных слушаний при участии эксперта Союза архитекторов России и Общественной палаты города Липецка было подготовлено отрицательное заключение, обосновывающее невозможность строительства ЖК «Турист» на данной территории.

Но самое главное, что от администрации Липецкой области ответ на наше обращения, как это было с предыдущими нашими обращениями на эту тему, до сих пор не получен. Напоминаем, что наш полумиллионный город Липецк передал все полномочия в сфере архитектуры и градостроительства администрации Липецкой области, в органах архитектуры и градостроительства нет ни одного архитектора соответствующего стандарту профессии для выполнения этих функций. И даже у главного архитектора области нет архитектурного образования», — считают архитекторы.

Напомним, что в конце июля вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам городского Совета, что застройщик ЖК «Турист» еще не обращался в администрацию Липецка за разрешением на строительство. Проекта в полном объеме в мэрии также не видели, застройщик представил только эскиз.

— Понимая общественную значимость данной территории, мы ведем переговоры по архитектурному облику новостройки. Больше пока мы ничего сказать не могу, — заявила Светлана Сурмий.

Между тем рядом со снесенной гостиницей до сих пор зияет коммунальный раскоп, хотя работу у дома № 1 по площади Петра Великого должны были закончить 5 августа.



Первоначально причиной раскопок ресурсы мэрии назвали подключение к теплосети строящегося дома. А затем вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам горсовета, что раскопки — плановые, по замене тепловых сетей, и ведет их компания «Стройгарант48», подрядчик «Квадры».
градостроительство
0
0
12
1
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Баба баня
сегодня, 18:32
Около нашего дома тридцать лет назад на крохотной территории у лога тоже хотели построить многоквартирный дом. Ни к селу ни к городу..отстояли не построили дом, выходили по колокольчику и не позволяли экскаватору рыть котлован.. И тут выйдем..кто неравнодушен к проблемам города..
Ответить
Тов. Первый.
сегодня, 18:00
Вот так и предполагал, ни кто не ответит, денежки видимо занесены куда нужно, решение принято. Все точка.
Ответить
Житель
сегодня, 17:49
Вообще все равно что там будет,Нижний парк убили!теперь все равно
Ответить
Безмасочник
сегодня, 17:40
Мы, народ, поддерживаем архитекторов и тоже переживаем за исторический центр Липецка. Высотной застройке там не место.
Ответить
Апрель
сегодня, 16:50
Обратная связь вроде бы есть, но ответы всегда шаблонные, тупо отписки. И так отвечают на любые вопросы, будь то архитектура, транспорт или ЖКХ.
Ответить
Копатель
сегодня, 17:42
"Апрель" верно подметил: это чистой воды отписки!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru