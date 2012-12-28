50 000 абонентов газовой службы рискуют остаться с отключёнными плитами

Газовщики грозят заглушками тем, кто не заключил договор на техническое обслуживание оборудования.

«Газпром межрегионгаз Липецк» направил жильцам многоквартирных домов 7 600 уведомлений о возможном отключении газа. 600 абонентов получили уведомления уже об отключении газа, а 23-м абонентам газ отключили.«Письма счастья» получают те, кто не перезаключил договоры на техническое обслуживание оборудования с газовщиками, что они были обязаны сделать по российскому законодательству.— Перезаключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования около 80% наших абонентов. 20% оставшихся абонентов мы уведомляем о том, что у них нет договора, а без него мы не имеем права осуществлять поставки газа, — рассказала GOROD48 советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» по связям с общественностью Татьяна Мирзоева.20% — это примерно 50 000 абонентов. Несмотря уведомления, липчане все-таки не торопятся заключать договоры, потому что не все понимают, зачем это им надо и не хотят тратить свое время на оформление бумаг, которые, как считают, нужны только газовщикам.— Газ — это опасно, периодически требуется проводить техническое обслуживание, а для этого необходим договор, — говорит главный инженер АО «Газпром газораспределение Липецк» Валерий Первеев.Сегодня газовщики отключали голубое топливо в частном секторе на улице Сафонова. Хозяин одного из домов, попавших под отключение, буквально через пять минут смог приехать и подписать договор. Но из соседнего дома к газовщикам никто не вышел, и он остался без газа.Газовщики сами не рады такой ситуации: они тратят дополнительные деньги на бумагу и оплату заказных писем своим абонентам.