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сегодня, 16:18
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50 000 абонентов газовой службы рискуют остаться с отключёнными плитами

Газовщики грозят заглушками тем, кто не заключил договор на техническое обслуживание оборудования.

«Газпром межрегионгаз Липецк» направил жильцам многоквартирных домов 7 600 уведомлений о возможном отключении газа. 600 абонентов получили уведомления уже об отключении газа, а 23-м абонентам газ отключили.

«Письма счастья» получают те, кто не перезаключил договоры на техническое обслуживание оборудования с газовщиками, что они были обязаны сделать по российскому законодательству.

— Перезаключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования около 80% наших абонентов. 20% оставшихся абонентов мы уведомляем о том, что у них нет договора, а без него мы не имеем права осуществлять поставки газа, — рассказала GOROD48 советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» по связям с общественностью Татьяна Мирзоева.

20% — это примерно 50 000 абонентов. Несмотря уведомления, липчане все-таки не торопятся заключать договоры, потому что не все понимают, зачем это им надо и не хотят тратить свое время на оформление бумаг, которые, как считают, нужны только газовщикам.

— Газ — это опасно, периодически требуется проводить техническое обслуживание, а для этого необходим договор, — говорит главный инженер АО «Газпром газораспределение Липецк» Валерий Первеев.

Сегодня газовщики отключали голубое топливо в частном секторе на улице Сафонова. Хозяин одного из домов, попавших под отключение, буквально через пять минут смог приехать и подписать договор. Но из соседнего дома к газовщикам никто не вышел, и он остался без газа.

Газовщики сами не рады такой ситуации: они тратят дополнительные деньги на бумагу и оплату заказных писем своим абонентам.
отключение газа
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Комментарии (14)

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Баян
23 минуты назад
В июле приходили газовщики на плановое ТО и оформили договор на дому. Без проблем.
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омсквич
сегодня, 17:54
Вот только умалчивается что заключать договор должен лично собственник, который может год как быть в дальней "командировке". И вот что должна делать исправно платящая за газ семья ? Доверенность им не катит
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!!!
сегодня, 17:29
И без договора пришли и провели ТО. Всё оплачено и ТО и плата за газ своевременно. А теперь пусть отключат им же дороже выйдет!!!
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Афоня
сегодня, 17:17
А куда смотрит МЧС, ведь среди 50000 абонентов наверняка найдутся охотники самовольно подключиться обратно, а что-рабочая схема не платить за газ в квартире: отключили газ- нет оплаты за газ и * , в квартиру газовщиков можно законно не пускать, так как формально абонент не является потребителем их услуг и у него нет того самого договора, где прописаны его обязанности. Уважаемые власти-ждем трагедий?
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И в
сегодня, 17:09
Газовщик ,тоже время Газпром содержит футбольные клубы и платит огромные зарплаты игрокам !
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Бред
сегодня, 17:04
Какая связь между опасностью газа и бумажной бюрократией?
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Неравнодушный
сегодня, 16:57
остались походу те кого апастно допускать до импортного оборудования. после них еще и ремонт придется оплачивать
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Фауст
сегодня, 16:54
А через гоуслуги или сайт можно перезаключить договор, а то времени нет ездить, писать
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Вася
сегодня, 18:21
Только живая очередь, только мучения.... сделано все что бы страдал... в выходные или после 5ти лучше туда вообще не соваться
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Эксперт
сегодня, 16:52
Техническое обслуживание должно быть бесплатным а не за деньги.
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Савелий
сегодня, 16:49
При такой цене на газ буду дровами скоро дом отапливать и на дровах готовить. Печку во времена газификации области не сломал. Знал, что она пригодиться!
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