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Происшествия
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25 минут назад
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Момент ДТП с мотоциклистом записал видеорегистратор
Он пытался с правой стороны обогнать один грузовик и врезался в другой.
Мотоциклист с травмами госпитализирован с места аварии. Со слов очевидцев, вместо кивера на мотоциклисте была спортивная серая шапка.
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