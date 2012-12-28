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Происшествия
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сегодня, 09:59
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В Подгорном мотоцикл врезался в стоящий грузовик: есть пострадавший
Личность попавшего в ДТП мотоциклиста устанавливается.
— Мотоциклист с травмами госпитализирован с места аварии. Его личность, а также причины и обстоятельства ДТП, устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, — сообщили в полиции.
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