В Подгорном мотоцикл врезался в стоящий грузовик: есть пострадавший

Личность попавшего в ДТП мотоциклиста устанавливается.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в 7:45 в Липецком округе на 54-м километре трассы М4 «Дон» произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно, мотоцикл врезался во впереди стоящий грузовик.— Мотоциклист с травмами госпитализирован с места аварии. Его личность, а также причины и обстоятельства ДТП, устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, — сообщили в полиции.