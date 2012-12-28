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940
сегодня, 09:59
6

В Подгорном мотоцикл врезался в стоящий грузовик: есть пострадавший

Личность попавшего в ДТП мотоциклиста устанавливается.

Сегодня в 7:45 в Липецком округе на 54-м километре трассы М4 «Дон» произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предварительно, мотоцикл врезался во впереди стоящий грузовик.

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— Мотоциклист с травмами госпитализирован с места аварии. Его личность, а также причины и обстоятельства ДТП, устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, — сообщили в полиции.
ДТП
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Комментарии (6)

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Сначала новые
кит
21 минуту назад
Хочется спросить ,а ведется ли какая - нибудь работа ГАИ по профилактике ДТП ? Просто ее не видно совсем,хотелось бы услышать обратное ! Спасибо .
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житель
37 минут назад
1.А что нет прав на вождение у мотоциклиста? 2. С какой же скоростью он ехал, что не мог остановиться перед стоящим грузовиком?
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Интересно
53 минуты назад
Мотоцикл без номеров на фото? Номеров нет?
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Водитель
54 минуты назад
Эндуристам не место на дорогах общего пользования!
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27мкр
сегодня, 10:11
54км трассы М4 Дон находится в Домодедовском городском округе Московской области
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Кирилл
53 минуты назад
Это город48, сынок))
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