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вчера, 15:26
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Выдумавшего угон машины 35-летнего мужчину оштрафовали на 25 000 рублей

Угон он выдумал, чтобы избежать ответственности за пьяную езду.

Усманский районный суд оштрафована на 25 000 рублей 35-летнего уроженца Таджикистана за заведомо ложный донос о совершении преступления (по части первой статьи 306 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 20 августа 2023 года пьяный мужчина написал заявление об угоне автомобиля «ВАЗ-21099».

Но по итогам проверки полицией было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Угон мужчина выдумал, чтобы избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
ложный донос
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Комментарии (3)

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Александр
вчера, 21:54
Так с пьяной езды соскочил? Тогда очень не дорого!
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1
вчера, 16:55
Нарушил правопорядок, преступление - вон из России!
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Викторм
вчера, 15:40
Так, а что с высылкой из России?
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