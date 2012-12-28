Две женщины отдали 750 тысяч рублей за освобождение от ответственности попавших в ДТП родственников
Происшествия
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вчера, 15:26
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Выдумавшего угон машины 35-летнего мужчину оштрафовали на 25 000 рублей
Угон он выдумал, чтобы избежать ответственности за пьяную езду.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вечером 20 августа 2023 года пьяный мужчина написал заявление об угоне автомобиля «ВАЗ-21099».
Но по итогам проверки полицией было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Угон мужчина выдумал, чтобы избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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