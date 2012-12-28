35-летний мужчина выдумал угон машины, чтобы избежать ответственности за пьяную езду

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело в отношении не судимого 35-летнего уроженца Таджикистана, обвиняемого в побоях и заведомо ложном доносе. Причём все эти события произошли в один день.По данным следствия, в августе 2023 года в селе Пластинки Усманского района мужчина вступил в конфликт и по малозначительному поводу дважды ударил своего оппонента кулаком по голове и три раза — ногой по туловищу. К счастью, потерпевший отделался лёгким испугом — только кровоподтеком на лбу.В тот же день драчун сам подал заявление в полицию с ложными сведениями об угоне его автомобиля «ВА3-21099». Следствие полагает, что таким образом мужчина пытался избежать ответственности за пьяную езду.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия мужчина признал вину. Теперь его ждёт суд сразу по двум статьям уголовного кодекса: по статье 116 УК РФ «Побои» и части первой статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Санкция каждой из этих статей — до двух лет лишения свободы.