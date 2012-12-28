У липчанина нашли три пакета с марихуаной

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого, хранившего крупную партию растительного наркотика

Отделом по расследованию преступлений ОП № 7 СУ УМВД России по Липецку окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего липчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).- В мае этого года в результате реализации оперативной информации и обыска, проведенного по месту жительства обвиняемого сотрудниками полиции с применением служебной собакой был обнаружен тайник, в котором фигурант хранил запрещенные вещества. 3 полимерных пакета с веществом растительного происхождения были обнаружены на одной из полок этажерки на балконе. Исследование вещества показало, что изъятое является наркотическим средством растительного происхождения марихуаной массой около 128 граммов. Обвиняемый признался, что хранил наркотик для личного потребления. Обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района Липецка. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, - сообщили в УМВД России по Липецкой области.