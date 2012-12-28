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На шести улицах Липецка отключат холодную воду
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553
сегодня, 17:32

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 2 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк» - с перебоями столкнутся жители шести улиц.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 35а, 35б, 37, 37а, 39 в 15 микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова, №№ 24, 24/1, 26, 30 по улице Циолковского, № 12б по улице Интернациональной, №№ 30, 32 по улице Фрунзе, №№ 10, 12 по улице Коммунальной.

Воду для питья подвезут по адресам: 15 микрорайон 22, улица Фрунзе, 32, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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