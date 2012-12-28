Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
Общество
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сегодня, 17:32
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 2 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк» - с перебоями столкнутся жители шести улиц.
Воду для питья подвезут по адресам: 15 микрорайон 22, улица Фрунзе, 32, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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