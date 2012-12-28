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Происшествия
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сегодня, 17:07
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Два дня голодные и испуганные малыши находились рядом с телом убитой матери
Уголовное дело об убийстве и оставлении в опасности передано в суд.
«По версии следствия, вечером 3 апреля пьяный 22-летний мужчина поссорился со своей 22-летней сожительницей в её квартире, повалил её на пол и с силой двумя руками сдавил шею. Женщина скончалась на месте происшествия. После этого молодой человек покинул квартиру, оставив там двоих детей–3-летнюю девочку и 2-летнего мальчика, которые в силу возраста и беспомощного состояния не могли о себе позаботиться, чем поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние. Спустя два дня голодных и испуганных малышей обнаружила их бабушка, которая пришла проведать свою дочь и, увидев ее труп, вызвала полицейских», – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Трёхлетняя девочка, которая уже умела говорить, сразу рассказала бабушке о скандале, после которого «мама уснула». Из двоих детей один – мальчик является общим ребёнком женщины и обвиняемого.
Уголовное дело расследовал следственный комитет. Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, статьи 125 УК РФ – до года лишения свободы.
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