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2317
сегодня, 17:07
13

Два дня голодные и испуганные малыши находились рядом с телом убитой матери

Уголовное дело об убийстве и оставлении в опасности передано в суд.

В Липецке направлено в суд уголовное дело по части 1 статьи 105, статьи 125 УК РФ об убийстве и оставлении в опасности. Этот чудовищный случай произошёл на улице Стаханова. 

«По версии следствия, вечером 3 апреля пьяный 22-летний мужчина поссорился со своей 22-летней сожительницей в её квартире, повалил её на пол и с силой двумя руками сдавил шею. Женщина скончалась на месте происшествия. После этого молодой человек покинул квартиру, оставив там двоих детей–3-летнюю девочку и 2-летнего мальчика, которые в силу возраста и беспомощного состояния не могли о себе позаботиться, чем поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние. Спустя два дня голодных и испуганных малышей обнаружила их бабушка, которая пришла проведать свою дочь и, увидев ее труп, вызвала полицейских», – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Трёхлетняя девочка, которая уже умела говорить, сразу рассказала бабушке о скандале, после которого «мама уснула».  Из двоих детей один – мальчик является общим ребёнком женщины и обвиняемого.  

Уголовное дело расследовал следственный комитет. Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, статьи 125 УК РФ – до года лишения свободы.

убийство
оставление в опасности
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
липчанин
9 минут назад
на урановые рудники его
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Ентот пэтриот
28 минут назад
Ужас
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408
49 минут назад
Может уже пора вернуть смертную казнь смысл держать таких
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юрист
31 минуту назад
надеетесь, что смертная казнь коснется только "таких"?
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Ирина
36 минут назад
Полностью согласна!
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Гость
58 минут назад
Что ж бабушка два дня не приходила?
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Кузькин отец
53 минуты назад
Так она и три дня могла не приходить: нет у неё жёсткого графика посещения дочери.
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Марина
сегодня, 17:40
Звери не бросают своих детёнышей. Этого даже зверем не назовёшь. Жуть!!! На зоне ему подскажут как жить дальше!!
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да уж
сегодня, 17:39
Поссорился с сожительницей в ЕЁ квартире. Права качал видимо.
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Гость
сегодня, 17:34
А фамилия у этого зверя есть?
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Лиза
сегодня, 17:29
Очень жалко малышей. Надеюсь, в дальнейшем у них всё сложится благополучно. Ну а убийца пусть понесёт заслуженное наказание, желательно пожизненное.
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Яша
сегодня, 17:21
Звери живут рядом с нами
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Алкан лтз
сегодня, 17:15
Пожизненно ему тут не место в этом мире жить!
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