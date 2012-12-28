В ДТП на улице Баумана пострадал 28-летний мотоциклист

А на дороге Липецк-Грязи при падении в автобусе пострадала 53-летняя пассажирка.

31 июля около 16:30 в Липецке на улице Баумана 28-летний мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. С травами его госпитализировали.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в Липецке на дороге Липецк–Грязи 39-летний водитель автобуса «Скания» допустил падение 53-летней пассажирки, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.