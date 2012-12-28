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Происшествия
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сегодня, 09:19
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В ДТП на улице Баумана пострадал 28-летний мотоциклист
А на дороге Липецк-Грязи при падении в автобусе пострадала 53-летняя пассажирка.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в Липецке на дороге Липецк–Грязи 39-летний водитель автобуса «Скания» допустил падение 53-летней пассажирки, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена.
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