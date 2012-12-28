Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
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Происшествия
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сегодня, 09:19
13-летний пассажир мотоцикла пострадал в ДТП
Сам мотоциклист скрылся.
Около 19:30 в Становлянском районе на дороге Измалково-Лебяжье-Бабарыкино 40-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. С травмами его доставили в больницу.
В 11:30 в Ельце на трассе «Дон» столкнулись грузовики «Мерседес» с 44-летним мужчиной за рулем и «Ивеко» с 27-летним водителем.
В аварии пострадал водитель первого большегруза – с травмами его госпитализировали.
В 15:30 в Грязях на улице Хлебозаводской 22-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. В результате его 22-летний пассажир получил травму.
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