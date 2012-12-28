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Происшествия
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сегодня, 08:37
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В Грязях автомобиль «БМВ» врезался в дерево: пострадали два человека
ДТП произошло на улице Хлебозаводской.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадали два человека: сам водитель и его ровесник-пассажир.
Видео - vk.com/gryazy_delo
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