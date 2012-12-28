В Грязях автомобиль «БМВ» врезался в дерево: пострадали два человека

ДТП произошло на улице Хлебозаводской.

30 июля в 16:20 в Грязях на улице Хлебозаводской 22-летний водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением и врезался в дерево.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадали два человека: сам водитель и его ровесник-пассажир.