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вчера, 14:24
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«Удовлетворённость людей — один из ключевых показателей эффективности власти»

В Центре управления регионом состоялась вторая стратегическая сессия в рамках Липецкого экспертного клуба «Человеческий капитал как основа будущего региона и страны».

Во встрече приняли участие известные политологи: гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев, генеральный директор Коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский, социолог, директор по политическому анализу «Инсомар» Виктор Потуремский.

В тесном диалоге с ними работали липецкие эксперты: заместитель главного врача Областной детской больницы Дмитрий Погорелов, заместитель председателя Общественной палаты Липецкой области Андрей Трофименков, председатель Липецкой областной общественной организации «Союз женщин Липецкой области» Вера Урываева, профессор кафедры социологии и управления ЛГПУ Дмитрий Катаев, первый проректор ЛГТУ Дмитрий Помотилов и другие.

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Всемирный банк стал оценивать позиции 154 стран по инвестициям в человека с 2018 года. У России в этом рейтинге, кстати, весьма неплохие позиции: размер человеческого капитала составляет 0,68 при максимальном значении в 0,70. Также наша страна вошла в число восьми государств, которые с 2010 по 2020 год значительно осуществили значительный рывок в части увеличения человеческого капитала.

Сейчас человеческий капитал стал ключевым показателем и при оценке российских регионов. Индекс позволяет оценивать достижения этого периода и вложения региональных властей или государства в проекции на будущие поколения. Это вложения властей в здравоохранение, образование, развитие социальной сферы: как отметил Дмитрий Нечаев — в знания, здоровье, навыки и опыт. Это те шаги, которые предпринимаются, чтобы сделать жизнь человека удобнее и комфортнее: электронное правительство, госуслуги и ЦУРы, новые общественные пространства, максимально короткие маршруты при решении тех или иных насущных проблем людей. Цепочка «человек жалуется — государство видит и реагирует» должна быть прямой и быстро регулируемой.

По оценке столичных политологов, управленческая команда Липецкой области движется в правильном направлении и заметно вытянула регион в части развития человеческого капитала. Более того, Липецкая область в этом смысле смотрится достаточно благополучно на фоне многих соседних субъектов. Отдельный повод для гордости региона — это цифровая платформа «Патронаж», охватывающая самые разные категории населения, нуждающиеся в социальной защите.

Недавно на встрече с губернатором Игорем Артамоновым заместитель министра обороны России Анна Цивилёва высоко оценила липецкий опыт взаимодействия власти с участниками СВО и их близким и особенно отметила как раз работу сервиса «Патронаж». Теперь липецкие передовые практики информирования о мерах поддержки и опыт работы системы социальных кураторов планируют тиражировать в масштабах страны.

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Не менее успешными региональными практиками также назвали социальные контракты — в Липецкой области основная ставка сделана на открытие и развитие собственного дела, хотя форма соцконтракта применяется и для попавших в сложную жизненную ситуацию людей, для ищущих работу. Отметили и развитие системы региональной грантовой поддержки на приращение знаний и опыта.

Социолог и эксперт в области политического анализа Виктор Потуремский, который принял участие в стратегической сессии по ВКС, отметил, что сейчас тема человеческого капитала становится ключевой для власти и основным трендом на ближайшие годы. Он также согласился с предыдущими ораторами, что Липецкая область сейчас стала поставщиком передовых управленческих решений, в том числе в социальной сфере, что наши социальные практики успешно внедряются на федеральной площадке.

Также участникам сессии показали презентацию «Социальное самочувствие жителей Липецкой области», в которой были переведены реальные высказывания участников исследования компании «Инсомар». Как оказалось, ситуацией дел в области «скорее довольны» 67% респондентов. «Скорее недовольных» — всего 20%. Ещё 13% затруднились ответить.

Динамика ситуации тоже хорошая: 30% жителей Липецкой области считают, что положение дел в регионе улучшилось. Маркерами улучшения ситуации в области, по мнению участников фокус-групп, стали развитие промышленности и сельского хозяйства, создание ОЭ3, поддержка бизнеса, создание новых рабочих мест, благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог и мостов, улучшение работы общественного транспорта, активное жилищное строительство, улучшение поддержки молодых семей, развитие туризма.

«Липецкая область развивается в плане благоустройства общественных пространств. Участвуем во Всероссийском конкурсе исторических малых городов. Выделяются гранты на воплощение проектов», «Недавно обсуждал, насколько проще и комфортнее стало записаться в поликлинику», «Мы вылезли из болота, отряхнулись и сейчас смотрим в сторону солнца», — отмечали участники исследования.

Такие субъективные оценки жителями ситуации в регионе сейчас становятся ключевыми оценками работы власти. В социальном самочувствии зашита оценка власти. Об этом говорил и президент России Владимир Путин: удовлетворённость людей, а не километры, тонны и цифры — один из ключевых показателей эффективности работы правительства.

Социологи пришли к выводу: ситуация в Липецкой области стабильная, c тенденцией к улучшению. А «область будущего» липчане видят с благоустроенной средой, качественными дорогами, современной застройкой, эффективной экономикой, технологичными и одновременно экологичными предприятиями, бережным отношением к природе.

Также на стратегической сессии обсуждали, как удержать молодёжь в регионе. И не просто обсуждали — вырабатывали конкретные предложения.

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Второй частью заседания стала работа в четырех дискуссионных группах по направлениям: «Семья и демография», «Образование и кадры», «Медицина и ЗОЖ» и «Социальная поддержка и волонтерство». В них уже региональные эксперты предлагали свои инициативы по улучшению жизни в регионе. В том числе были озвучены конкретные меры по сегментированию и стимулированию волонтёрства, предложены введение регионального образовательного займа с перспективой возврата в течение 5 лет, уроков воспитания и «семейной карты» по типу «Пушкинской карты», профориентация со школьной скамьи, подготовка медицинских кадров в регионе, поддержке производителей здорового питания и переосмысление стоимости питания для школ и больниц, система бонусов за сдачу ГТО, региональный аналог «Профессионалитета» и ряд других мер.

Политологи не обошли и тему предвыборной ситуации в регионе: она стабильная и довольно предсказуемая. А стабильность власти и реализация масштабных проектов в регионе всегда идут бок о бок.

Липецкая область сейчас — это регион передовой власти, и каких-то сюрпризов на предстоящих губернаторских выборах не ожидается. Избирательную кампанию эксперты называют предсказуемой. Но при этом и триада: «Конкурентность, открытость и легитимность» соблюдена.

— В каждом регионе во время избирательной кампании (и на федеральном уровне тоже) обращают внимание на гениально сформулированную спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным триаду: «Конкурентность, открытость и легитимность». Это основные принципы, которые должны соблюдаться во время каждой избирательной кампании. В Липецкой области мы видим соблюдение всех этих трёх принципов. Мы видим, что кампания конкурента: в избирательном бюллетене, вероятно, будут присутствуют пять кандидатов, представляющих все части политического спектра. Таким образом каждый из избирателей, принимающих участие в голосовании, может выбрать подходящего для себя кандидата — того, кто выражает его политические взгляды и его взгляды на развитие региона. Собственно этим и будет достигнут второй принцип — принцип легитимности: я как избиратель смогу выбрать того кандидата, который, как мне кажется, соответствует моим ожиданиям. И открытость: мы видим, что все политики, участвующие в выборах, все политические партии, поддерживающие политиков, так или иначе имеют доступ к своему избирателю, к обществу через различные информационные ресурсы — как свои, так и региональные, и федеральные. И ещё один момент: мы часто забываем, что избирательная кампания — это не соревнование личностей, это соревнование программ. Каждый кандидат предлагает свой взгляд на развитие региона, а люди выбирают, какая программа развития региона им кажется более компетентной, ответственной и реалистичной в конце концов, — отметил политолог, гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Федеральные и региональные эксперты и дальше будут периодически собираться на заседания клуба и обсуждать приоритеты социально-экономического развития Липецкой области, а также вырабатывать предложения на ближайшую перспективу. В финале модератор встречи — генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов отметил: стратегическая сессия удалась, если с неё уходишь с задумками и идеями. Так и получилось.

Все предложения, сформированные в рамках Липецкого экспертного клуба, войдут в перечень тех инициатив, которые сейчас формирует общественность региона для комплексной программы развития Липецкой области на ближайший период.
Липецкая область
политологи
Сергей Старовойтов
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Комментарии (30)

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Как гость
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Сначала новые
Цирк
вчера, 23:28
бесплатный !
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Всём понятно
вчера, 20:38
Стратегия у этих сессий одна - Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать....
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МАЛИНА ШИП
вчера, 20:04
Не удовлетворили! Зарплаты, цены, дороги, услуги. В чём удовлетворение? Парки ужасные! В реке купаться запрещено из-за загрязнений. Друзья с детьми переезжают в Ставропольский край: дороги, как лист бумаги, парки прекрасные, всё в зелени, чистое, люди совсем другие. Обидно за Липецк! Людям четвёртый десяток - уезжают, и нет сожаления. Вот это удовлетворили!
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Видите ли
вчера, 19:51
власти...Удовлетворённость людей - это не обязательно как-то связано с властью...
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Гость2
вчера, 19:46
Одни трепачи отрабатывают свои финансы которых не сосчитать не одного путювого ученого нет одни подхалимы понаехали на халяву покушать за счёт бюджета.
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Витёк
вчера, 19:43
Не кто наши комментарии не читает из администрации так что это мы себе нервы портим а сейчас предвыборная компания надо хвалить что у нас всё хорошо а буханка хлеба восемьсот грамм стала стоить семьдесят руб. И это всё хорошо у подхалимов.
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Гы-гы
вчера, 19:41
Одни разговоры. Численностью населения русских снижается, молодёжь покидает город до пенсии не доживают ( самими депутами доказано). Анекдот.
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Желябова.
вчера, 19:27
Не вижу людей за столиками, вижу междусобойчик кукушек и петухов, поющих дифирамбы по написаному сценарию. Приходите на рынок в выходной, там вам посчитают проценты довольных.
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Сергей
вчера, 18:39
Прочитал комментарии - никто не удолетворен. Только они. "Страшно далеки они от народа."
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Социолог
вчера, 17:30
Глумятся и глумятся.
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