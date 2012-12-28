«Удовлетворённость людей — один из ключевых показателей эффективности власти»

В Центре управления регионом состоялась вторая стратегическая сессия в рамках Липецкого экспертного клуба «Человеческий капитал как основа будущего региона и страны».

Во встрече приняли участие известные политологи: гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев, генеральный директор Коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский, социолог, директор по политическому анализу «Инсомар» Виктор Потуремский.В тесном диалоге с ними работали липецкие эксперты: заместитель главного врача Областной детской больницы Дмитрий Погорелов, заместитель председателя Общественной палаты Липецкой области Андрей Трофименков, председатель Липецкой областной общественной организации «Союз женщин Липецкой области» Вера Урываева, профессор кафедры социологии и управления ЛГПУ Дмитрий Катаев, первый проректор ЛГТУ Дмитрий Помотилов и другие.Всемирный банк стал оценивать позиции 154 стран по инвестициям в человека с 2018 года. У России в этом рейтинге, кстати, весьма неплохие позиции: размер человеческого капитала составляет 0,68 при максимальном значении в 0,70. Также наша страна вошла в число восьми государств, которые с 2010 по 2020 год значительно осуществили значительный рывок в части увеличения человеческого капитала.Сейчас человеческий капитал стал ключевым показателем и при оценке российских регионов. Индекс позволяет оценивать достижения этого периода и вложения региональных властей или государства в проекции на будущие поколения. Это вложения властей в здравоохранение, образование, развитие социальной сферы: как отметил Дмитрий Нечаев — в знания, здоровье, навыки и опыт. Это те шаги, которые предпринимаются, чтобы сделать жизнь человека удобнее и комфортнее: электронное правительство, госуслуги и ЦУРы, новые общественные пространства, максимально короткие маршруты при решении тех или иных насущных проблем людей. Цепочка «человек жалуется — государство видит и реагирует» должна быть прямой и быстро регулируемой.По оценке столичных политологов, управленческая команда Липецкой области движется в правильном направлении и заметно вытянула регион в части развития человеческого капитала. Более того, Липецкая область в этом смысле смотрится достаточно благополучно на фоне многих соседних субъектов. Отдельный повод для гордости региона — это цифровая платформа «Патронаж», охватывающая самые разные категории населения, нуждающиеся в социальной защите.Недавно на встрече с губернатором Игорем Артамоновым заместитель министра обороны России Анна Цивилёва высоко оценила липецкий опыт взаимодействия власти с участниками СВО и их близким и особенно отметила как раз работу сервиса «Патронаж». Теперь липецкие передовые практики информирования о мерах поддержки и опыт работы системы социальных кураторов планируют тиражировать в масштабах страны.Не менее успешными региональными практиками также назвали социальные контракты — в Липецкой области основная ставка сделана на открытие и развитие собственного дела, хотя форма соцконтракта применяется и для попавших в сложную жизненную ситуацию людей, для ищущих работу. Отметили и развитие системы региональной грантовой поддержки на приращение знаний и опыта.Социолог и эксперт в области политического анализа Виктор Потуремский, который принял участие в стратегической сессии по ВКС, отметил, что сейчас тема человеческого капитала становится ключевой для власти и основным трендом на ближайшие годы. Он также согласился с предыдущими ораторами, что Липецкая область сейчас стала поставщиком передовых управленческих решений, в том числе в социальной сфере, что наши социальные практики успешно внедряются на федеральной площадке.Также участникам сессии показали презентацию «Социальное самочувствие жителей Липецкой области», в которой были переведены реальные высказывания участников исследования компании «Инсомар». Как оказалось, ситуацией дел в области «скорее довольны» 67% респондентов. «Скорее недовольных» — всего 20%. Ещё 13% затруднились ответить.Динамика ситуации тоже хорошая: 30% жителей Липецкой области считают, что положение дел в регионе улучшилось. Маркерами улучшения ситуации в области, по мнению участников фокус-групп, стали развитие промышленности и сельского хозяйства, создание ОЭ3, поддержка бизнеса, создание новых рабочих мест, благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог и мостов, улучшение работы общественного транспорта, активное жилищное строительство, улучшение поддержки молодых семей, развитие туризма.«Липецкая область развивается в плане благоустройства общественных пространств. Участвуем во Всероссийском конкурсе исторических малых городов. Выделяются гранты на воплощение проектов», «Недавно обсуждал, насколько проще и комфортнее стало записаться в поликлинику», «Мы вылезли из болота, отряхнулись и сейчас смотрим в сторону солнца», — отмечали участники исследования.Такие субъективные оценки жителями ситуации в регионе сейчас становятся ключевыми оценками работы власти. В социальном самочувствии зашита оценка власти. Об этом говорил и президент России Владимир Путин: удовлетворённость людей, а не километры, тонны и цифры — один из ключевых показателей эффективности работы правительства.Социологи пришли к выводу: ситуация в Липецкой области стабильная, c тенденцией к улучшению. А «область будущего» липчане видят с благоустроенной средой, качественными дорогами, современной застройкой, эффективной экономикой, технологичными и одновременно экологичными предприятиями, бережным отношением к природе.Также на стратегической сессии обсуждали, как удержать молодёжь в регионе. И не просто обсуждали — вырабатывали конкретные предложения.Второй частью заседания стала работа в четырех дискуссионных группах по направлениям: «Семья и демография», «Образование и кадры», «Медицина и ЗОЖ» и «Социальная поддержка и волонтерство». В них уже региональные эксперты предлагали свои инициативы по улучшению жизни в регионе. В том числе были озвучены конкретные меры по сегментированию и стимулированию волонтёрства, предложены введение регионального образовательного займа с перспективой возврата в течение 5 лет, уроков воспитания и «семейной карты» по типу «Пушкинской карты», профориентация со школьной скамьи, подготовка медицинских кадров в регионе, поддержке производителей здорового питания и переосмысление стоимости питания для школ и больниц, система бонусов за сдачу ГТО, региональный аналог «Профессионалитета» и ряд других мер.Политологи не обошли и тему предвыборной ситуации в регионе: она стабильная и довольно предсказуемая. А стабильность власти и реализация масштабных проектов в регионе всегда идут бок о бок.Липецкая область сейчас — это регион передовой власти, и каких-то сюрпризов на предстоящих губернаторских выборах не ожидается. Избирательную кампанию эксперты называют предсказуемой. Но при этом и триада: «Конкурентность, открытость и легитимность» соблюдена.— В каждом регионе во время избирательной кампании (и на федеральном уровне тоже) обращают внимание на гениально сформулированную спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным триаду: «Конкурентность, открытость и легитимность». Это основные принципы, которые должны соблюдаться во время каждой избирательной кампании. В Липецкой области мы видим соблюдение всех этих трёх принципов. Мы видим, что кампания конкурента: в избирательном бюллетене, вероятно, будут присутствуют пять кандидатов, представляющих все части политического спектра. Таким образом каждый из избирателей, принимающих участие в голосовании, может выбрать подходящего для себя кандидата — того, кто выражает его политические взгляды и его взгляды на развитие региона. Собственно этим и будет достигнут второй принцип — принцип легитимности: я как избиратель смогу выбрать того кандидата, который, как мне кажется, соответствует моим ожиданиям. И открытость: мы видим, что все политики, участвующие в выборах, все политические партии, поддерживающие политиков, так или иначе имеют доступ к своему избирателю, к обществу через различные информационные ресурсы — как свои, так и региональные, и федеральные. И ещё один момент: мы часто забываем, что избирательная кампания — это не соревнование личностей, это соревнование программ. Каждый кандидат предлагает свой взгляд на развитие региона, а люди выбирают, какая программа развития региона им кажется более компетентной, ответственной и реалистичной в конце концов, — отметил политолог, гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.Федеральные и региональные эксперты и дальше будут периодически собираться на заседания клуба и обсуждать приоритеты социально-экономического развития Липецкой области, а также вырабатывать предложения на ближайшую перспективу. В финале модератор встречи — генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов отметил: стратегическая сессия удалась, если с неё уходишь с задумками и идеями. Так и получилось.Все предложения, сформированные в рамках Липецкого экспертного клуба, войдут в перечень тех инициатив, которые сейчас формирует общественность региона для комплексной программы развития Липецкой области на ближайший период.