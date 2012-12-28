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Общество
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сегодня, 09:36
В Липецкой области выявили 16 поддельных пятитысячных купюр
Также выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 китайских юаней и две фальшивые стодолларовые банкноты США.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, cреди подделок лидировали пятитысячные банкноты: эксперты вывели из обращения 16 таких фальшивок — на одну меньше, чем за тот же период 2023 года. Также обнаружены одна двухтысячная и три тысячерублевые подделки — годом ранее было обнаружено 3 и 7 таких поддельных банкнот соответственно.
Кроме того, в январе-июне этого года в банковском секторе Липецкой области выявлена одна банкнота номиналом 100 китайских юаней и две стодолларовые банкноты США.
Липчанам советуют проверять не менее трех признаков подлинности банкнот до того, как положить купюры в кошелек.
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