В Липецкой области выявили 16 поддельных пятитысячных купюр

Также выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 китайских юаней и две фальшивые стодолларовые банкноты США.

В первом полугодии в банковской системе Липецкой области было выявлено 20 поддельных российских банкнот. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество уменьшилось почти в полтора раза.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, cреди подделок лидировали пятитысячные банкноты: эксперты вывели из обращения 16 таких фальшивок — на одну меньше, чем за тот же период 2023 года. Также обнаружены одна двухтысячная и три тысячерублевые подделки — годом ранее было обнаружено 3 и 7 таких поддельных банкнот соответственно.Кроме того, в январе-июне этого года в банковском секторе Липецкой области выявлена одна банкнота номиналом 100 китайских юаней и две стодолларовые банкноты США.Липчанам советуют проверять не менее трех признаков подлинности банкнот до того, как положить купюры в кошелек.