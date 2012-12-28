23-летний мотоциклист пострадал в столкновении с грузовиком

За сутки в ДТП пострадали два мотоциклиста.

24 июля в 06:30 в Становлянском районе на дороге «Дон» столкнулись мотоцикл под управлением 23-летнего парня и грузовик «Ситрак» с 38-летним водителем за рулём. Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал мотоциклист – с травмами его госпитализировали.В Данкове около 20:00 на улице Мира столкнулись автомобиль «Ауди» с 62-летним мужчиной за рулем и мотоцикл под управлением 34-летнего водителя. В результате мотоциклиста с травмами госпитализировали.