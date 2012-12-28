Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
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Происшествия
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8 минут назад
23-летний мотоциклист пострадал в столкновении с грузовиком
За сутки в ДТП пострадали два мотоциклиста.
В Данкове около 20:00 на улице Мира столкнулись автомобиль «Ауди» с 62-летним мужчиной за рулем и мотоцикл под управлением 34-летнего водителя. В результате мотоциклиста с травмами госпитализировали.
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