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Происшествия
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27 минут назад
Восстановить упавшее ограждение у дома улице Неделина должна управляющая компания
Но сделает ли это — вопрос.
Кто должен восстановить ограду, которая делала безопасным для людей площадку у дома, поднятую над тротуаром на несколько метров из-за рельефа местности?
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии нам ответили, что эта придомовая территория находится в ведении УК «Маяк».
Однако в этой организации, признанной одной из худших в городе по итогам прошедшего отопительного сезона, телефонную трубку никто не поднял. А по мобильному телефону ее директора Валентина Дубинина играл рингтон из «Бумера», но ответа также не последовало.
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