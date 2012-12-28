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сегодня, 09:57
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В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин

Поездку в одну из самых закрытых стран мира он выиграл в конкурсе.

В Северную Корею отправилась делегация россйиских школьников. Среди них липчанин Матвей Кобзев. Ребята сейчас находятся на пути в Северную Корею, где будут отдыхать в детском лагере «Сондовон».

Липчанин стал одним из победителей конкурса «Первые едут в «Сондовон», который провело в начале июля «Движение первых». 15-летний подросток написал эссе, прислал «визитку» и портфолио, к тому же он является активистом российского детского движения.

Как рассказала руководитель липецкого отделения «Движение первых» Александра Какичева, в конкурсе приняли участие более семи тысяч человек.

Лагерь «Сондовон» в Корейской Народно-Демократической Республике — это аналог советского «Артека».

Смена продлится с 24 июля по 2 августа. Помимо отдыха в лагере для детей запланировали экскурсию по Пхеньяну. А в самом лагере ребят ждет насыщенная программа. Они будут купаться в море, плавать на парусниках, посетят океанариум, смогут заняться альпинизмом, пострелять из лука, а также поиграть в футбол, волейбол и настольный теннис. В лагере дети отметят «День России» и «День Кореи».

Фото: правительство Приморского края
Северная Корея
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Комментарии (2)

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Animal Planet.
34 минуты назад
Думал корейский лагерь ну такое себе,ради интереса набрал в поиске,отличный лагерь оказался,наши и рядом не стояли. Хорошего отдыха ребятам!
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it_happens
38 минут назад
правильно, на перевоспитание всех.
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