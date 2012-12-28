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Экс-главреда «Заветов Ильича» оштрафовали на 250 000 рублей за поездки в Крым, Санкт-Петербург и Краснодар
Происшествия
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16 минут назад
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Экс-главреда «Заветов Ильича» оштрафовали на 250 000 рублей за поездки в Крым, Санкт-Петербург и Краснодар
Главред представляла в бухгалтерию недостоверные служебные записки об участии в семинарах и круглых столах и возмещала себе «суточные», а также необоснованно получала зарплату за период «командировок».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 53-летняя руководитель районки с 30 сентября 2016 года по 25 октября 2019 года под видом служебных командировок несколько раз устраивала себе отдых в различных регионах страны: в Крыму, Санкт-Петербурге, Краснодаре, заведомо зная, что в ходе этих поездок не будет исполнять свои служебные обязанности. Таким образом было совершено хищение денежных средств на сумму свыше 65 тысяч рублей.
Возвращаясь, главред представляла в бухгалтерию недостоверные служебные записки об участии в семинарах, круглых столах и других мероприятиях и возмещала себе «суточные», а также необоснованно получала зарплату за период «командировок», причинив учреждению, которое возглавляла, материальный ущерб.
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