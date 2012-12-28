Экс-главреда «Заветов Ильича» оштрафовали на 250 000 рублей за поездки в Крым, Санкт-Петербург и Краснодар

Главред представляла в бухгалтерию недостоверные служебные записки об участии в семинарах и круглых столах и возмещала себе «суточные», а также необоснованно получала зарплату за период «командировок».