Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Общество
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сегодня, 17:16
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Дело об избиении двух женщин передано в суд
Одна из женщин через два дня умерла.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, в июне прошлого года пьяный мужчина умышленно разбил окна в квартире своей знакомой. А через несколько дней – 28 июня конфликт продолжился. Пьяный мужчина вновь учинил разборки со знакомой и с её подругой, нанеся женщинам множество ударов кулаками по туловищу. В результате 43-летняя женщина (подруга приятельницы обвиняемого) от полученной травмы через два дня умерла.
Обвиняемый вину в совершении указанного преступления не признал и не раскаялся в содеянном.
Его действия квалифицированы следствием по трём статьям уголовного кодекса: части первой статьи 167 УК РФ, пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ и части четвёртой статьи 111 УК РФ. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Известно, что мужчина ранее уже судим за кражи и незаконный оборот наркотиков.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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