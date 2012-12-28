Буйный рецидивист искал обидчика и избил двух женщин

Одна из них умерла. Теперь рецидивисту предстоит суд по обвинению в целом букете преступлений.



Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела жителя Липецкого района, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 167 УК РФ (повреждение имущества), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшей).По данным следствия, 28 июня прошлого года в селе Новая Деревня пьяный мужчина, вооружившись палкой, направился в поисках обидчика, с которым ранее у него возник конфликт, в квартиру знакомой. Палкой он избил гостью, а 43-летнюю хозяйку квартиры ударил ногой в живот, причинив ей тупую травму, от которой женщина умерла через два дня.Кроме того, следствие установило факт повреждения имущества одной из женщин, в доме которой обвиняемый разбил окна.«На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Установлено, что он судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. Вину в совершении преступлений признал частично, выдвинув свою версию произошедшего», — рассказали в СК.Дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.