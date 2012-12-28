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Происшествия
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сегодня, 16:47
Буйный рецидивист искал обидчика и избил двух женщин
Одна из них умерла. Теперь рецидивисту предстоит суд по обвинению в целом букете преступлений.
По данным следствия, 28 июня прошлого года в селе Новая Деревня пьяный мужчина, вооружившись палкой, направился в поисках обидчика, с которым ранее у него возник конфликт, в квартиру знакомой. Палкой он избил гостью, а 43-летнюю хозяйку квартиры ударил ногой в живот, причинив ей тупую травму, от которой женщина умерла через два дня.
Кроме того, следствие установило факт повреждения имущества одной из женщин, в доме которой обвиняемый разбил окна.
«На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Установлено, что он судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. Вину в совершении преступлений признал частично, выдвинув свою версию произошедшего», — рассказали в СК.
Дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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