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Происшествия
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сегодня, 13:59
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В Ельце хулиганы сломали знак «Купание запрещено» на берегу Быстрой Сосны
Мэр Ельца написал заявление в полицию
Заявление в полицию написано. Виновники данного поступка будут наказаны.
Друзья, напоминаю, специальным отведённым местом для купания является пляж реки Быстрая Сосна. Там всегда дежурят спасатели и медики. В запрещенных местах установили специальные информационные таблички», - сообщил на своих страницах в соцсетях мэр Ельца Евгений Боровских.
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