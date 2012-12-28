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В Ельце хулиганы сломали знак «Купание запрещено» на берегу Быстрой Сосны

Мэр Ельца написал заявление в полицию

«Вчера на берегу реки Быстрая Сосна вандалы сломали знак «Купание запрещено». Любые акты вандализма возмутительны. Этот – в особенности. Табличка предупреждает об опасности! И она есть! С начала сезона в Липецкой области утонули 18 человек, 5 из которых дети! Это 18 трагедий!

Заявление в полицию написано. Виновники данного поступка будут наказаны.

Друзья, напоминаю, специальным отведённым местом для купания является пляж реки Быстрая Сосна. Там всегда дежурят спасатели и медики. В запрещенных местах установили специальные информационные таблички», - сообщил на своих страницах в соцсетях мэр Ельца Евгений Боровских.
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Комментарии (2)

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Светлана
6 минут назад
Здравствуйте . А где купаться ? На пляже с песком , где 16 июля поставили новое ограждение для детей?Это просто смех да и только Приходи и посмотри сам .Народу как селёдки вбочке на один пляж в городе .И это называете МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА ГОРОЖАН . МИЛОСТИ ПРОСИМ НА ЭТОТ ПЛЯЖНЫЙ ОСТРОВОК
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Житель
37 минут назад
Купание запрещено, остановка и стоянка запрещены, рыбалка запрещена, сбор дикоросов запрещён, разведение костров запрещено, сбор валежника и сушняка запрещён, покос травы запрещён, охота запрещена, сбор насекомых запрещён, фотографирование, аудио-видеосъёмка запрещены, движение запрещено.
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