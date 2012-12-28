В Ельце хулиганы сломали знак «Купание запрещено» на берегу Быстрой Сосны

Мэр Ельца написал заявление в полицию

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«Вчера на берегу реки Быстрая Сосна вандалы сломали знак «Купание запрещено». Любые акты вандализма возмутительны. Этот – в особенности. Табличка предупреждает об опасности! И она есть! С начала сезона в Липецкой области утонули 18 человек, 5 из которых дети! Это 18 трагедий!Заявление в полицию написано. Виновники данного поступка будут наказаны.Друзья, напоминаю, специальным отведённым местом для купания является пляж реки Быстрая Сосна. Там всегда дежурят спасатели и медики. В запрещенных местах установили специальные информационные таблички», - сообщил на своих страницах в соцсетях мэр Ельца Евгений Боровских.