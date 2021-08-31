«Строймастер» внесен ФАС в реестр недобросовестных подрядчиков

В мэрии Липецка заверяют, что все не сделанные в срок объекты благоустройства и улица Зегеля будут достроены осенью.

Сегодня, 31 августа, стал последним дне сдачи нескольких объектов благоустройства в Липецке, подряды на которые выиграло ООО «Строймастер». Но жителям Липецка ясно, что сегодня не готовы ни улица Зегеля, ни бульвар по улице Белана, ни сквер у областного Центра культуры, народного творчества и кино, ни площадь у ДС «Звездный».- Вчера на заседании УФАС по Липецкой области было решено, что ООО «Строймастер» по всем эти четырем объектам внесено в реестр недобросовестных подрядчиков. Теперь мы решаем, какие объекты все же достроит эта организация, а на какие мы объявим новые торги для завершения строительства, - сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.Напомним, что в этом году компания «Строймастер» выиграла восемь муниципальных контрактов на 250 млн рублей. На аукционах по двум объектам компания, как говорят участники торгов, на 25% снизила начальную максимальную цену контрактов. Это касается пешеходной зоны на улице Белана: сразу трех муниципальных контрактов общей ценой 20,1 млн рублей, подписанных еще в ноябре прошлого года со сроком исполнения 1 июля этого. И по всем из них (включая площадь Заводскую, которую нужно было сдавать 1 мая) компания выбилась из графика работ.В июле первый вице-мэр Липецка на брифинге заявил, что городская администрация собирается расторгнуть сразу несколько муниципальных контрактов с ООО «Строймастер» по причине хронического неисполнения организацией взятых на себя обязательств.Конечно, получив черную метку, эта строительная организация значительно ускорилась. Так, улица Зегеля вчера заблестела свежим асфальтом. Но в начале этой улицы, у детской поликлиники, строители все еще сидят в песке. Не сделаны въезды во дворы многоэтажных домов, не заасфальтированы все пешеходные дорожки.Хуже всего дела обстоят со сквером на улице Белана: подрядчик вообще остановил там работы.Со «Звездным» тоже все ясно: контракт на сумму в 79,4 млн рублей подразумевал преображение территории у «Звездного» к 1 августа. Но работы тут далеки от окончания, и в первую очередь не пор вине «Строймастера», а из-за работ на этом объекте других подрядных организаций, которые строят плоскостной фонтан на месте демонтированного старого.- Сейчас мы думаем, что делать с сорванными контрактами. Очевидно, улицу Зегеля и площадь у ОЦКНТ доделает со штрафными санкциями тот же подрядчик, «Строймастер». А два других объекта будут выставлены на торги и их завершат другие строители. В любом случае, к середине октября все незавершенные сегодня объекты будут доделаны, - заявил Константин Востриков.