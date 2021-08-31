Общество

сегодня, 08:44

«Строймастер» внесен ФАС в реестр недобросовестных подрядчиков

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#благоустройство
«Строймастер» внесен ФАС в реестр недобросовестных подрядчиков

В мэрии Липецка заверяют, что все не сделанные в срок объекты благоустройства и улица Зегеля будут достроены осенью.

Сегодня, 31 августа, стал последним дне сдачи нескольких объектов благоустройства в Липецке, подряды на которые выиграло ООО «Строймастер». Но жителям Липецка ясно, что сегодня не готовы ни улица Зегеля, ни бульвар по улице Белана, ни сквер у областного Центра культуры, народного творчества и кино, ни площадь у ДС «Звездный».

- Вчера на заседании УФАС по Липецкой области было решено, что ООО «Строймастер» по всем эти четырем объектам внесено в реестр недобросовестных подрядчиков. Теперь мы решаем, какие объекты все же достроит эта организация, а на какие мы объявим новые торги для завершения строительства, - сообщил GOROD48 первый вице-мэр Липецка Константин Востриков.

Напомним, что в этом году компания «Строймастер» выиграла восемь муниципальных контрактов на 250 млн рублей. На аукционах по двум объектам компания, как говорят участники торгов, на 25% снизила начальную максимальную цену контрактов. Это касается пешеходной зоны на улице Белана: сразу трех муниципальных контрактов общей ценой 20,1 млн рублей, подписанных еще в ноябре прошлого года со сроком исполнения 1 июля этого. И по всем из них (включая площадь Заводскую, которую нужно было сдавать 1 мая) компания выбилась из графика работ.

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В июле первый вице-мэр Липецка на брифинге заявил, что городская администрация собирается расторгнуть сразу несколько муниципальных контрактов с ООО «Строймастер» по причине хронического неисполнения организацией взятых на себя обязательств.

Конечно, получив черную метку, эта строительная организация значительно ускорилась. Так, улица Зегеля вчера заблестела свежим асфальтом. Но в начале этой улицы, у детской поликлиники, строители все еще сидят в песке. Не сделаны въезды во дворы многоэтажных домов, не заасфальтированы все пешеходные дорожки.

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Хуже всего дела обстоят со сквером на улице Белана: подрядчик вообще остановил там работы.

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Со «Звездным» тоже все ясно: контракт на сумму в 79,4 млн рублей подразумевал преображение территории у «Звездного» к 1 августа. Но работы тут далеки от окончания, и в первую очередь не пор вине «Строймастера», а из-за работ на этом объекте других подрядных организаций, которые строят плоскостной фонтан на месте демонтированного старого.

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- Сейчас мы думаем, что делать с сорванными контрактами. Очевидно, улицу Зегеля и площадь у ОЦКНТ доделает со штрафными санкциями тот же подрядчик, «Строймастер». А два других объекта будут выставлены на торги и их завершат другие строители. В любом случае, к середине октября все незавершенные сегодня объекты будут доделаны, - заявил Константин Востриков.
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#благоустройство

Комментарии (15)

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Константин

8 минут назад
Артур понабрал объектов, цифры с 6 - тью нулями затмили разум, не по размеру кафтанчик оказался... Не тот размах и уровень строит. организации, чтобы такой объем "схавать". Да к тому же, данная фирма к организации и стр - ву дорог имеет посредственное отношение, т. к долгое время занималась жильём..
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Боос

16 минут назад
Где, где уже остановка на Соколе у Радуги??
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Фокс

29 минут назад
Ага, прокуратура как раз на Зегеля, всё лето о щебёнку ботинки околачивала
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????

29 минут назад
Вопросов два. 1. Почему всегда ставятся такие сроки, что любой форс-мажор грозит их срывом. Зачем эта гонка - к 1 августа, к 1 сентября - нужно делать качественно или не делать вообще, тяп ляп можно на частном секторе положить асфальт, где его никогда не было и люди будут рады. 2. Как можно было начинать улицу, не зная, сколько будет полос, какие парковки будут. Это влияет на стоимость работ. Разве работа должна вестись не по согласованному со всеми структурами проекту?
ответить

Ага

37 минут назад
Где прокуратура ????? Бардак полный !!!!!
ответить

48

38 минут назад
Автохам, их не должно быть в принципе. Все парковки должны быть платными, даже во дворах.
ответить

Алоизий

39 минут назад
Вот чиновники говорят, а я верю... :)))
ответить

1

39 минут назад
Терентий, абсолютно верно! Круговорот контор в природе, естественный. Явление известное, но следствеными органами до конца не изученное! Так как нет конца, есть замкнутый порочный круг, в центре которого аффелированные чиновники.
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Денис

42 минуты назад
Автохам, парковки должны быть платные, первый час бесплатно потом 40 рублей, как в Воронеже.
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Коллеги! Это...

42 минуты назад
Нужно срочно поменять Строймастер на карманный Стройотдел. И будет всем счастье.
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