Конфликт велосипедиста и пешеходов на улице Липовской завершился ударом в челюсть

Наш читатель утверждает, что пострадавший госпитализирован и потерял память.

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Инцидент с другого ракурса

Боксёрский хук пришёлся аккурат в район челюсти, после чего спортсмен оказался в нокауте. Мужчины неспешной походкой покинули место ристалища, а велосипедист с видимым трудом встал и еле поймал равновесие на ногах.

Конфликт между двумя пешеходами и велосипедистом на улице Липовской вчера вечером завершился четким хуком в челюсть и госпитализацией любителя двухколёсного транспорта.Видео инцидента в редакцию прислал читатель GOROD48. На камерах видны двое мужчин, которые, пошатываясь, с пакетом в руках идут между домами №№ 4 и 6 на Липовской. Внезапно на узком участке между автомобилями возникает велосипедист, который чуть не сбивает идущих своею дорогой. Камера выхватывает лицо одного из них, на котором отражаются удивление и лёгкий испуг. А затем крупный мужчина успевает наподдать ногой по проезжавшему велосипеду — несильно, ездок даже не упал, после чего парочка друзей собирается продолжить путь.Скорее всего, возмущенный велосипедист что-то сказал своим оппонентам и даже был настроен на ответ, поскольку повернул назад и начал требовать сатисфакции. Которую тут же и получил — в виде четкого бокового удара.Приславший видео читатель утверждает, что пострадавший, Дмитрий П., находится в больнице. И что у него случилась потеря памяти.Завтра потерпевшая сторона собирается писать заявление в полицию и просит липчан помочь опознать своих обидчиков.