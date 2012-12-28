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40 минут назад
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Конфликт велосипедиста и пешеходов на улице Липовской завершился ударом в челюсть

Наш читатель утверждает, что пострадавший госпитализирован и потерял память.

Конфликт между двумя пешеходами и велосипедистом на улице Липовской вчера вечером завершился четким хуком в челюсть и госпитализацией любителя двухколёсного транспорта.

Видео инцидента в редакцию прислал читатель GOROD48. На камерах видны двое мужчин, которые, пошатываясь, с пакетом в руках идут между домами №№ 4 и 6 на Липовской. Внезапно на узком участке между автомобилями возникает велосипедист, который чуть не сбивает идущих своею дорогой. Камера выхватывает лицо одного из них, на котором отражаются удивление и лёгкий испуг. А затем крупный мужчина успевает наподдать ногой по проезжавшему велосипеду — несильно, ездок даже не упал, после чего парочка друзей собирается продолжить путь.

Скорее всего, возмущенный велосипедист что-то сказал своим оппонентам и даже был настроен на ответ, поскольку повернул назад и начал требовать сатисфакции. Которую тут же и получил — в виде четкого бокового удара.

Боксёрский хук пришёлся аккурат в район челюсти, после чего спортсмен оказался в нокауте. Мужчины неспешной походкой покинули место ристалища, а велосипедист с видимым трудом встал и еле поймал равновесие на ногах.



Инцидент с другого ракурса

Приславший видео читатель утверждает, что пострадавший, Дмитрий П., находится в больнице. И что у него случилась потеря памяти. 

Завтра потерпевшая сторона собирается писать заявление в полицию и просит липчан помочь опознать своих обидчиков.
драка
велосипед
пешеходы
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Комментарии (7)

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Сначала новые
житель
3 минуты назад
Велосипедисту выздоровления. Здесь суд рассудит кто виноват. А вообще нам, пешеходам, опасно ходить по тротуарам из-за самокатчиков и велосипедистов. Идем все время оглядываясь и не всегда успеваешь оглянуться.
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Вася
6 минут назад
Потому что терпению людей тоже наступает предел. Переходишь дорогу на зелёный свет, смотришь несколько раз головой во все стороны. И то кто-нибудь проедет. Перешёл. Ступаешь на тротуар, начинаешь и там озираться. Несутся на самокатах, велосипедах. Насчёт последних - это точно нарушение ПДД.
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Света
10 минут назад
Слобода рулит!
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мама , дорогая
12 минут назад
От велосипедистов и самокатчиков уже нет никому покоя- едут , глаза вылупив, не соображая, что находятся во дворе МКД или на тротуаре городского парка. Моей соседке один такой въехал в ногу, так ,что пришлось злокачественную опухоль удалять..... С детьми страшно выходить на улицу погулять- идешь и всё время оглядываешься.
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RUKA
7 минут назад
Аффигеть. Велосипедист въехал в ногу, чем вызвал злокачественную опухоль (рак). Вот таких историй я ещё не слышал))))
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Вася
18 минут назад
Кросавчик
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Бабушка
25 минут назад
Судя по видео два бугая , вернее, один из них виноват. Жалко велосипедиста…
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